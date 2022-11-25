السبت 26 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

قطر «مشارف الإقصاء» والسنغال «إنعاش الآمال»

قطر «مشارف الإقصاء» والسنغال «إنعاش الآمال»
25 نوفمبر 2022 20:01

 
الدوحة (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
الكروات يتحفزون للرد على هيردمان
التوانسة يصارعون خيبة الأمل
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة

بات منتخب قطر المضيف على مشارف الإقصاء من مونديال 2022 لكرة القدم، بعدما مُني بخسارة ثانية توالياً، وهذه المرة أمام السنغال 1-3، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وسيُحسم مصير «العنّابي» في وقت لاحق اليوم، عندما تلعب من المجموعة نفسها هولندا مع الإكوادور، وبالتالي فإن أي تعادل أو فوز «برتقالي» سيُقصي القطريين من أولى مشاركاتهم المونديالية.
وسجّل بولاي ديا «41» وفامارا دييديو «48» وبامبا ديينج «84» أهداف السنغال، فيما كان أول هدف لقطر في تاريخ كأس العالم من نصيب محمد مونتاري «78».
وتلعب قطر في الجولة الثالثة والأخيرة أمام المنتخب الهولندي الثلاثاء المقبل.
وباتت قطر خامس دولة مضيفة تخسر مباراتين توالياً بعد إسبانيا «1982»، الولايات المتحدة «1994»، كوريا الجنوبية «2002»، والبرازيل (2014).
وقال مسجل هدف قطر «البديل» مونتاري: «الأحاسيس مختلطة، عندما تسجّل أول هدف لبلادك في كأس العالم تكون محظوظاً، لكننا خسرنا وأنا لا أحب الخسارة».
وعن أسباب فشل المنتخب القطري في أول مباراتين، أجاب «قلة الخبرة، هذه أول مشاركة، لكننا سنبقي على الإيجابيات».
أما لاعب الوسط محمد وعد فقدم اعتذاره «لا أعرف ما يجب أن أقول، ربما يتوجب عليّ أن أعتذر من الجمهور طيلة حياتي أنا وزملائي اللاعبين، نأمل أن نعوّض في البطولات المقبلة، أعتذر من أصغر واحد حتى أكبر واحد».
في المقابل، أنعشت السنغال التي تخوض النهائيات من دون نجمها المهاجم ساديو ماني أفضل لاعب أفريقي هذا العام وثاني أفضل لاعب في العالم بداعي الإصابة، آمالها بإمكانية بلوغ الدور الثاني حيث تنتظرها مباراة ضد الإكوادور في الجولة الأخيرة.
وكانت السنغال خسرت بصعوبة أمام هولندا في مباراتها الافتتاحية بهدفين سُجّلا في وقت متأخر من المباراة.
واستبعد مدرب قطر الإسباني فيليكس سانشيز حارس المرمى سعد الشيب عن التشكيلة الأساسية بسبب سوء أدائه في المباراة الأولى، وأشرك بدلاً منه مشعل برشم الشقيق الأصغر لمعتز بطل العالم وحامل الذهبية الأولمبية في الوثب العالي.
وكان أداء الشيب متذبذباً في المباراة الافتتاحية ضد الإكوادور صفر-2 وتسبب بركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول بوساطة إينير فالنسيا.
كما أجرى سانشيس تعديلين إضافيين بإشراك إسماعيل محمد وعاصم مادبو بدلاً من بسام الراوي المصاب في الركبة وعبد العزيز حاتم.
وكانت بداية المنتخب القطري حذرة بعض الشيء، خوفاً من تلقي هدف مبكر يعقد أمورها.
ويذكر أن السنغال حافظت على نظافة شباكها مرة واحدة في 10 مباريات في نهائيات كأس العالم، وحدث ذلك عندما حققت الانتصار المدوي على فرنسا 1-صفر في افتتاح مونديال 2002، عندما كانت الأخيرة بطلة للنسخة السابقة على أرضها والسنغال تشارك للمرة الأولى.

قطر
السنغال
هولندا
الإكوادور
كأس العالم 2022
مونديال 2022
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
سياح في موقع الكولوسيوم الشهير في العاصمة الإيطالية روما
دنيا
روما تعتقل عصابة متخصصة في ابتزاز السياح
اليوم 19:42
الكروات يتحفزون للرد على هيردمان
الرياضي
الكروات يتحفزون للرد على هيردمان
اليوم 19:39
التوانسة يصارعون خيبة الأمل
الرياضي
التوانسة يصارعون خيبة الأمل
اليوم 19:33
المشاركون حضوريا في قمة كييف يعقدون مؤتمرا صحفيا
عربي ودولي
قمة بشأن مبادرة أوكرانية ضد المجاعة وآثار الجفاف
اليوم 19:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©