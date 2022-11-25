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البرازيل تعلن غياب نيمار

البرازيل تعلن غياب نيمار
25 نوفمبر 2022 19:58

الدوحة (أ ف ب) 

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يغيب النجم البرازيلي نيمار عن مباراة سويسرا المقرّرة الاثنين المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة، ضمن مونديال قطر لكرة القدم، بسبب إصابته بالتواء في كاحل قدمه اليمنى ضد صربيا 2-صفر، بحسب ما أعلن طبيب المنتخب رودريجو لاسما.
وقال لاسمار في فيديو بثه الاتحاد البرازيلي، إن نيمار يعاني إصابة في الرباط الجانبي للكاحل، بينما أصيب المدافع دانيلو بدوره بالتواء في الكاحل.
وأضاف: «لن يكون اللاعبان متاحين في مباراتنا المقبلة، لكنهما يواصلان علاجهما بهدف استعادة خدماتهما في الوقت المناسب لخوض بقية البطولة».
وكان موقع «جلوبو إسبورت» ذكر من جهته أن كلا اللاعبين معرضان لخطر عدم اللعب مرة أخرى في الدور الأول، ويمكن استعادة خدماتهما في ثمن النهائي، في حال تخطت البرازيل الدور الأول.
وخرج نيمار الخميس من ملعب لوسيل، وهو يعرج بعد احتكاك مع نيكولا ميلينكوفيتش، وأثارت صور الكاحل الأيمن المتورم مخاوف من حدوث الأسوأ، رغم الانتصار الافتتاحي المقنع لـ «السيليساو».
وكان لاسمار أكد إصابة كل من نيمار ودانيلو بالتواء، لكنه قال إنه يريد انتظار فحوص جديدة لاتخاذ قرار بشأن مدى خطورة الإصابتين.
وبعد المؤتمر الصحفي عقب المباراة، غادر نيمار، وهو يعرج قليلاً، من دون أن يجيب عن أسئلة الصحفيين، وكان يرتدي سماعات رأس ضخمة على رأسه، برفقة أحد أعضاء الجهاز الفني.
وقال المدرب تيتي بلهجة حازمة: «نحن واثقون من أن نيمار سيلعب مرة أخرى في كأس العالم».
وأصيب نيمار سابقاً في الكاحل الأيمن في عام 2019، ما أجبره على الانسحاب من المشاركة في مسابقة كوبا أميركا.
ودخل نيمار الذي يخوض كأس العالم للمرة الثالثة في سن الثلاثين، هذه المسابقة في حالة جيدة بعد بداية صاخبة للموسم بقميص ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.
وتقام مباراة البرازيل وسويسرا الاثنين المقبل، قبل الجولة الثالثة ضد الكاميرون يوم الجمعة المقبل.

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