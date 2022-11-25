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الرياضي

عبدالغني يحرز «برونزية الكاتا» في «غرب آسيا»

عبدالغني يحرز «برونزية الكاتا» في «غرب آسيا»
25 نوفمبر 2022 19:10

 
الشارقة (الاتحاد)

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أحرز عبدالغني محمد عبدالغني الميدالية البرونزية، في منافسات «الكاتا» في بطولة غرب آسيا، المقامة على صالة نادي الشارقة، فيما أحرز السعودي فرج العجمي الميدالية الذهبية، والكويتي عمر جاسم الذي «الفضية».
ودشن منتخبنا مشواره في البطولة المقامة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة 11 دولة، هي الإمارات، والسعودية، والبحرين، والكويت، والأردن، واليمن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، وعُمان، وتتنافس على ألقاب 10 مسابقة في الكوميتيه والكاتا.
ويضم منتخبنا العديد من الوجوه الجديدة التي تسجل حضورها للمرة الأولى، واستهلت البطولة، بمنافسات المراحل السنية، عبر مسابقات الكاتا فردي تحت 14 عاماً لفئة الذكور، وفاز بالمركز الأول يعقوب إبراهيم من السعودية، متفوقاً على الأردني فادي النجار الذي حل في المركز الثاني.
وشهدت منافسات «كاتا الناشئين» تتويج الأردني كريم رامي فوزي بالذهبية، متفوقاً في النهائي على السعودي ميثم عبد الحكيم الذي اكتفى بالفضية.
وتختتم «السبت» البطولة، بإقامة مسابقات الكاتا والكوميتيه رجال وسيدات للفردي والفرق، بجانب فئة تحت 21 عاماً، على أن يتخلله حفل الختام الذي يحضره الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي مدير مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، واللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ودكتور إبراهيم القناص رئيس اتحاد غرب آسيا، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ودكتور مختار سيف أمين عام اتحاد غرب آسيا، ورؤساء الاتحادات المشاركة، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه.

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