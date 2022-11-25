الكرة «الصفراء» لرؤية أفضل في «الشتاء»

مدريد (الاتحاد)

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن كرة أوربيتا ذات اللون الأصفر، التي ستكون الكرة الرسمية لمنافسات "الليجا" بداية من فصل الشتاء الحالي وحتى نهاية المسابقة، باعتبارها ستقدم رؤية أفضل للمشاهدين في هذا التوقيت، بعدما تم استخدام الكرة البيضاء في النصف الأول من الموسم.

الكرة التي تم تقديمها من قبل العلامة بوما، سيبدأ اللعب بها في منافسات دوري الدرجة الثانية المتواصل حالياً، وفي دوري الدرجة الأولى الذي سيعود في نهاية ديسمبر المقبل بعد ختام كأس العالم، ويتميز الطراز بلونه الأصفر النابض بالحياة مع لمسات أرجوانية وبنفسجية.

وتم تصميم الكرة الجديدة لضمان أقصى قدر من الرؤية لمسارها، وتتميز برسومات دراماتيكية وجريئة، مع مخطط ألوان مذهل ومستوحاة من التنافس المستمر بين الفرق والقوة التي تميز كل مباراة في الليجا، وتم تحسين هذه المرئيات من خلال إدخال سلسلة من المستطيلات بلون بنفسجي أكثر هدوءً مما يمنحها مظهراً كلاسيكياً أثناء الحركة، بينما تساعد أيضاً في تحقيق التوازن بين مفهوم الرسم التصميمي لها، وهي معتمدة من قبل "الفيفا".