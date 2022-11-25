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الرياضي

محسن صالح: الكرة الأفريقية تعاني الفوضى!

محسن صالح: الكرة الأفريقية تعاني الفوضى!
25 نوفمبر 2022 15:14

 
علي معالي (دبي)

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أظهرت الكرة الآسيوية تفوقها وتطورها الكبير، مقارنة بنظيرتها الأفريقية في «مونديال 2022»، بدليل المنتخبات النتائج المبهرة والمستوى المتميز لمنتخبات «القارة الصفراء»، بفوز السعودية على الأرجنتين، واليابان على ألمانيا، وتعادل كوريا الجنوبية مع أوروجواي، والاستثناء خسارة قطر وإيران، في المقابل لم تنجح «القارة السمراء» في حصد الانتصار في الجولة الأولى، بتعادل المغرب وتونس، وخسارة الكاميرون والسنغال وغانا.
أكد محسن صالح المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر أن تطور الكرة الآسيوية يعود إلى «نقطة جوهرية»، تتعلق بالجانب التدريبي، حيث نرى كفاءات تدريبية عالية، مثلما هو الحال في منتخب السعودية، كما أن طريقة إدارة المسابقات السعودية متميزة، والاهتمام بوجود مدربين عالميين في البطولة المحلية، واللاعب الآسيوي أصبح أكثر نضجاً وخبرة في المسابقات الدولية، والنظام الاحترافي في آسيا تطور، وهو ما يصنع الفارق.
وقال: الكرة الأفريقية تعاني فوضى كبيرة في نظام الاحتراف، وعدم استقرار الأجهزة الفنية وحتى المسابقات الأفريقية بدأت تفقد قوتها مقارنة بالآسيوية حالياً.
وأضاف: خبرات مدربي منتخبات أفريقيا قليلة نسبياً بالحدث الكبير، وجميعهم باستثناء سيسيه الذي يصل مشواره مع «أسود التيرانجا» للعام السابع، تولوا مهمة قيادة الكاميرون وتونس والمغرب منذ فترة قصيرة، أو «طوارئ»، مثل وليد الركراكي مع «أسود الأطلس» بدلاً من خليلوفيتش، وبالتالي فإن خبرته ليست كبيرة.
وقال: المنطق نفسه ينطبق على سونج مع «الأسود غير المروضة»، وخبراته قليلة، بعد الاستغناء عن البرتغالي كونسيساو.
ويرى عماد خانكان مدرب منتخب سوريا السابق، أن ما حدث من المنتخبات الآسيوية، يبقى خالداً في تاريخ كأس العالم.
وقال: على الورق النتائج الآسيوية أفضل، ولكن على صعيد الأداء لا أرى الكرة الأفريقية أقل شأناً، وأتوقع أن يُترجم إلى نتائج مع الجولة الثانية.
وأضاف: السعودية تملك مدرباً محنكاً، وظهرت شخصيته على أداء لاعبيه، ولعب «الأخضر» منذ الدقيقة الأولى بروح انتصارية ولديه الثقة في قدراته بأنه يستطيع أن يفعل شيئاً، واستطاع رينارد أن يزرع الفوز لدى لاعبيه، والمدرب يهتم بكل التفاصيل حتى الصغيرة، واختار المترجم بعناية لينقل حديثه بنفس الروح، أما كوريا واليابان فإن وجود بعض اللاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى اكسبهم الثقة مثل سون ومينامينو وكوبو.

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