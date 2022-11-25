«فريدا» تُتوج بكأس الوثبة في جلين



عصام السيد (أبوظبي)



تُوجت المهرة الناشئة «فريدا بي» للمالك، والمدرب بيتر ديكرس، وقيادة الفارسة آن فان دي تروست، بلقب سباق بطولة كأس الوثبة ستاليونز للخيول الناشئة، والذي أقيم في مضمار مؤنس ـ جلين البلجيكي برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

وجاء السباق البالغ جائزته 4500 يورو، حافلاً بالإثارة والتشويق بين 9 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تنافست على مسافة 1500 متر، وتمكنت «فريدا بي» البالغة من العمر ثلاث سنوات، والمنحدرة من نسل «المرتجز» من حصد اللقب بعد أداء استثنائي، متفوقة بفارق 9 أطوال عن «باهي دي أي» ومسجلة زمناً 1:42:41 دقيقة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.