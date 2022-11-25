3 مباريات في ختام إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي



معتصم عبدالله (دبي)



تختتم مرحلة إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بإقامة 3 مباريات «السبت»، يلتقي الظفرة مع عجمان على استاد حمدان بن زايد، واتحاد كلباء مع ضيفه الوحدة، والشارقة مع بني ياس، وتتنافس الفرق الستة على حجز آخر 3 بطاقات للتأهل إلى ربع النهائي.

وحددت لوائح البطولة آلية حسم التأهل إلى الدور الثاني، حال التساوي في نتائج مباراتي الذهاب والإياب، حسب فارق الأهداف، وعدد الأهداف، والأهداف خارج الأرض، وصولاً إلى ركلات الترجيح بصورة مباشرة، من دون اللجوء إلى لعب شوطين إضافيين.

ويدخل «البرتقالي» مباراته أمام مضيفه «الفارس»، مدفوعاً بنتيجة فوزه الإيجابي في مباراة الذهاب على ملعبه 3-1، وهو الفوز الثالث لعجمان في المواجهات الثلاث التي جمعت الفريقين في البطولة.

ولن تكون مهمة اتحاد كلباء أقل سهولة أمام ضيفه الوحدة، بعدما خسر «النمور» في جولة الذهاب 1-2 على ملعب «العنابي»، وستكون مباراة الليلة الثالثة في تاريخ مواجهات الفريقين، بعدما تفوق الوحدة في مباراتين على التوالي بنتيجة 2-0 و2-1.

وتبدو مهمة الشارقة سهلة «على الورق» أمام ضيفه بني ياس لحسم التأهل إلى ربع النهائي، بعدما حقق «الملك» فوزاً مهماً في الذهاب بنتيجة 3-0، ويتساوى الفريقان في رصيد الانتصارات في البطولة بثلاث لكل فريق، فيما حسم التعادل مباراة واحدة، قبل المواجهة الثامنة الليلة.

وتقام مباريات «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» بنظام خروج المغلوب بمباراتي الذهاب والإياب في كل الأدوار «الأول، الثمانية، الأربعة»، ويغيب عن الدور الأول، العين حامل لقبي الدوري والكأس في الموسم الماضي 2021- 2022، بجانب شباب الأهلي «الوصيف» والمتأهلين مباشرة إلى ربع النهائي.

السبت



الظفرة - عجمان 16:45 « الذهاب1- 3»

اتحاد كلباء - الوحدة 16:45، «الذهاب1-2»

الشارقة - بني ياس 19:30، «الذهاب 3- 0»