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«صراع ثلاثي» على لقب «اليوم الوطني للبولو»

«صراع ثلاثي» على لقب «اليوم الوطني للبولو»
25 نوفمبر 2022 11:46

غنتوت (الاتحاد)

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يسدل الستار «السبت» على بطولة اليوم الوطني للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وشهدت مشاركة 3 فرق هي غنتوت والحبتور وانكورا، ضمن احتفالات النادي بعيد الاتحاد الـ 51.
ويقام اليوم الختامي، بملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت، حيث تجرى مباراة غنتوت والحبتور لـ «فك الارتباط» بين الفريقين، بعد التساوي في عدد النقاط، في ختام الدور التمهيدي.
وينتظر أنكورا الذي تأهل إلى النهائي، بعد فوزه على غنتوت والحبتور، الفائز من الفريقين.
انتهت مباراة غنتوت والحبتور بالتعادل 4-4، وجاءت قوية متكافئة، وتقدم غنتوت بهدف يوسف بن دسمال، وهدفي ناصر الشامسي وأضاف ميجيل داليا الهدف الرابع، إلا أن الحبتور نجح في التعادل عن طريق نيكولاس ودياز «3 أهداف.
في الوقت نفسه، استعدت اللجنة المنظمة بالنادي للحفل الختامي للبطولة، حيث يشهد الحفل العديد من الفقرات الاحتفالية المتنوعة والجوائز القيمة في ختام الاحتفال للجمهور، وتفتح أبواب النادي بالمجان لعشاق الفروسية والبولو ومحبي فعاليات النادي، اعتباراً من الساعة الثانية بعد الظهر، للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والتي تعقبها المباراة الختامية للبولو.

عيد الاتحاد
البولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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