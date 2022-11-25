«308 تسديدات» تنتصر لـ «الكرة الهجومية»!

معتز الشامي (دبي)



انتصرت الجولة الأولى لـ «مونديال 2022» للكرة الهجومية، التي قدمتها أغلب المنتخبات، وسجلت من خلالها 41 هدفاً.

واعتمدت معظم الفرق على خطة لعب «4-3-3» و«4-2-3-1»، وأيضاً «4-1-4-1» و«4-4-2»، بينما لعب البعض بطريقة «3-5-2» الكلاسيكية الدفاعية، وتحديدا صربيا وهولندا وقطر وويلز.

ووفق موقع إنستات العالمي المتخصص في الإحصائيات الرسمية، كشف عن تصدر المنتخب الإسباني «المؤشر الإجمالي في الأداء العام» بـ274 نقطة، يليه البرازيل «268 نقطة»، وفرنسا «267 نقطة»، بينما أقل المنتخبات من حيث مؤشر الأداء نفسه، هو كوستاريكا «202 نقطة».

وشهدت مباريات الجولة الأولى صناعة 167 فرصة، ترجمت 25% منها فقط إلى أهداف، وتصدر 3 منتخبات فقط الأكثر صناعة للفرص بـ12 فرصة، وهي البرازيل، الأرجنتين، وإسبانيا، ومن بعدها فرنسا وإنجلترا «11 فرصة»، وألمانيا «10 فرص» للتسجيل رغم الخسارة من اليابان بهدفين لهدف.

وتصدر منتخب أسبانيا الأقوى هجوماً بـ7 أهداف في مرمى كوستاريكا، من دون أن يتلقى أي هدف، بينما حل المنتخب الإنجليزي ثانيا «6 أهداف» في مرمى إيران.

وقامت المنتخبات بـ 308 تسديدات منها 112 مرة على المرمى، ويأتي البرازيل في المقدمة «10 تسديدات» من أصل 20 تسديدة، وألمانيا «9 تسديدات» على المرمى من 25 تسديدة.

وجاء متوسط دقة التمرير في الجولة الأولى 86% لجميع المنتخبات، بينما تصدر دقة التمرير منتخب إسبانيا بنسبة 93% عبر 1105 تمريرة، يليه إنجلترا بنسبة 91% عبر 843 تمريرة، وبنسبة دقة تمرير 90% حلت البرازيل وفرنسا وألمانيا في الترتيب الثالث.

وفي التمريرات المفتاحية الدقيقة، قدمت المنتخبات 101 تمريرة، وجاء في الصدارة إسبانيا «10 تمريرات مفتاحية»، ويليه فرنسا «9 تمريرات مفتاحية».

وتشهدت المباريات 351 كرة عرضية، والمثير أن المنتخب المكسيكي يأتي في الصدارة «28 عرضية»، يليه فرنسا وأميركا «23 عرضية».

وحضرت المراوغات في ملاعب البطولة المليئة باللاعبين أصحاب المهارات الفردية، بإجمالي 791 مراوغة، حيث تصدر البرازيل القائمة «42 مراوغة»، ليكون أكثر المنتخبات قدرة على المراوغة في البطولة، وحل فرنسا في الترتيب الثاني «36 مراوغة»، وكرواتيا «34 مراوغة»، وألمانيا «33 مراوغة»، ويعد سويسرا الأقل «9 مراوغات».

وشهدت المباريات في الدور الأول 154 ركنية، ويعد سويسرا الأكثر حصولاً عليها «12 ركنية» يليه الدنمارك «11 ركنية»، والأرجنتين «9 ركنيات» بالتساوي مع تونس، فيما لم يحصل كرواتيا والمغرب وإيران على أي ركنية في مبارياتها الأولى.

أما التحديات الثنائية، كان من اللافت هو تقاسم الأرجنتين والسعودية عدد التحديات فيما بينهما خلال المواجهة الاستثنائية التي شهدت فوز «الأخضر»، حيث فاز «التانجو» بـ 93 تحدياً ثنائياً، بينما فاز المنتخب السعودي بـ 92 تحدياً، ما يعني تقاسم المنتخبين الأداء القوي في الالتحامات الثنائية والتحديات بين اللاعبين.

وارتكبت المنتخبات 377 خطأ، استحقت عليها 54 بطاقة صفراء، بينما لم تشهد الجولة الأولى أشهار أي بطاقات حمراء، وكان المنتخب السعودي الأكثر نيلا للبطاقات الصفراء بواقع 6 بطاقات يليه قطر وأميركا وغانا ولكل منها 4 إنذارات.