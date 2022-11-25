24 مباراة في افتتاح كأس آسيا للرجبي



العين (الاتحاد)



تنطلق غداً «السبت» الجولة الختامية لسلسلة كأس آسيا لسباعيات الرجبي بنادي العين للفروسية والرماية والجولف بمدينة العين، وينظمها اتحاد الرجبي، بإشراف من الاتحاد الآسيوي، بمشاركة 8 منتخبات للرجال، هي الإمارات والصين، وهونج كونج، واليابان، وماليزيا، والفلبين، وسريلانكا، وكوريا الجنوبية، بجانب 8 منتخبات للسيدات هي الصين، وهونج كونج، واليابان، وكازاخستان، وماليزيا، والفلبين، وتايلاند، سريلانكا، ويلعب منتخبنا بالمجموعة الثانية التي تضم كوريا الجنوبية واليابان والفلبين.

وأعلنت اللجنة المنظمة اكتمال التحضيرات التنظيمية والفنية تمهيداً لانطلاق منافسات البطولة وإخراجها في أبهى صورة، من خلال توفير كل ما يحتاجه المشاركون، وفق أعلى درجات الجودة والترتيب والتنظيم والاحترافية، والحرص على تسخير كل الإمكانيات لاستضافة بطولة استثنائية.

ويشهد اليوم الأول من البطولة التي تقام على مدار يومين 24 مباراة، وفي منافسات الرجال يلتقي سيرلانكا والصين، ويواجه منتخبنا نظيره الفلبيني في أولى مبارياته في المجموعة، ويواجه بعدها كوريا الجنوبية واليابان.

وحقق منتخبنا المركز الرابع بالجولة الأولى للبطولة التي أقيمت بالعاصمة التايلاندية بانكوك خلال أكتوبر الماضي بينما انتزع السادس بالجولة الثانية التي أقيمت بالعاصمة الكورية الجنوبية سيؤول.

وفى منافسات السيدات تبدأ المباريات بمباراة المنتخب الماليزي مع كازاخستان، ويلتقي اليابان مع ماليزيا، وتايلاند مع سيرلانكا والصين مع الفلبين.

وحرص أعضاء مجلس الإدارة على الالتقاء باللاعبين من أجل تحفيزهم ودعمهم لتقديم مستويات طيبة خلال البطولة، وأكدوا على ثقتهم بقدرة اللاعبين على تقديم الأداء المشرّف المتوقع منهم وسط أقوى منتخبات القارة الآسيوية.

وعن استعدادات منتخبنا، قال سعود بالشالات رئيس لجنة المنتخبات: الاستعدادات كبيرة للبطولة وسنكون في أفضل جاهزية لخوض المنافسات، في ظل الرغبة الكبيرة من جانب اللاعبين لتحقيق أفضل مركز واستغلال إقامتها على أرضنا.

ورحب قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي، بجميع المنتخبات المشاركة والإداريين وجمهور البطولة ودعاهم للاستمتاع بالأداء الراقي من لاعبي أقوى منتخبات القارة، على نحو يؤدي إلى تعزيز الاهتمام برياضة الرجبي التي تحظى باهتمام واسع في أوساط المواطنين والجاليات المقيمة بالدولة، واعتبر البطولة الآسيوية للرجبي فرصة جيدة لبزوغ قاعدة جديدة للرجبي، مما يسهم في تطور اللعبة على مستوى الدولة.