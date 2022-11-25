السبت 26 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الخماسي كيم» يُحير الجماهير!

«الخماسي كيم» يُحير الجماهير!
25 نوفمبر 2022 10:10

 
رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
الكروات يتحفزون للرد على هيردمان
التوانسة يصارعون خيبة الأمل
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة


تحول منتخب كوريا الجنوبية إلى حديث جماهير «المونديال»، بعدما أثار حيرة الجماهير، مع إعلان تشكيل مباراة الفريق أمام أوروجواي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث ضم 5 لاعبين يتشاركون جميعاً في اسم «كيم»، وهم الحارس ورباعي الدفاع، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.
ويتصدر قائمة المنتخب الحارس كيم سيونج جيو الذي يلعب للشباب السعودي، وفي الدفاع الظهير الأمين كيم مون هوان، وفي قلب الدفاع كيم مين جاي، وكيم يونج جون، والظهير الأيسر كيم جين سو.
تشابه الأسماء بين الخماسي، تسبب في حيرة لجماهير كرة القدم، التي لم تستطيع التعرف على الفارق قبل انطلاق المباراة، بين أعضاء التشكيل الأساسي، إلا أن جماهير الكوري الجنوبي تعرف اللاعبين جيداً، وهو ما ظهر خلال تشجيعهم في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.
ويعد «كيم» الاسم الأكثر شيوعاً في كوريا الجنوبية، ويحمل أكثر من 10 ملايين شخص اسم العائلة كيم، أي 21 في المئة من التعداد السكاني، لذا لم يكن غريباً على الجماهير الكورية أن يمثل اسم كيم 45 في المئة من تشكيلة كوريا الجنوبية الأساسية في «المونديال».
يذكر أن في كوريا، يستخدم اسم العائلة أولاً، على عكس غالبية دول العالم، التي تستخدم اسم العائلة بعد الاسم الأول للشخص.

كأس العالم 2022
مونديال 2022
قطر
كوريا الجنوبية
أوروجواي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
سياح في موقع الكولوسيوم الشهير في العاصمة الإيطالية روما
دنيا
روما تعتقل عصابة متخصصة في ابتزاز السياح
اليوم 19:42
الكروات يتحفزون للرد على هيردمان
الرياضي
الكروات يتحفزون للرد على هيردمان
اليوم 19:39
التوانسة يصارعون خيبة الأمل
الرياضي
التوانسة يصارعون خيبة الأمل
اليوم 19:33
المشاركون حضوريا في قمة كييف يعقدون مؤتمرا صحفيا
عربي ودولي
قمة بشأن مبادرة أوكرانية ضد المجاعة وآثار الجفاف
اليوم 19:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©