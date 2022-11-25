«الخماسي كيم» يُحير الجماهير!



رضا سليم (دبي)



تحول منتخب كوريا الجنوبية إلى حديث جماهير «المونديال»، بعدما أثار حيرة الجماهير، مع إعلان تشكيل مباراة الفريق أمام أوروجواي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث ضم 5 لاعبين يتشاركون جميعاً في اسم «كيم»، وهم الحارس ورباعي الدفاع، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

ويتصدر قائمة المنتخب الحارس كيم سيونج جيو الذي يلعب للشباب السعودي، وفي الدفاع الظهير الأمين كيم مون هوان، وفي قلب الدفاع كيم مين جاي، وكيم يونج جون، والظهير الأيسر كيم جين سو.

تشابه الأسماء بين الخماسي، تسبب في حيرة لجماهير كرة القدم، التي لم تستطيع التعرف على الفارق قبل انطلاق المباراة، بين أعضاء التشكيل الأساسي، إلا أن جماهير الكوري الجنوبي تعرف اللاعبين جيداً، وهو ما ظهر خلال تشجيعهم في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

ويعد «كيم» الاسم الأكثر شيوعاً في كوريا الجنوبية، ويحمل أكثر من 10 ملايين شخص اسم العائلة كيم، أي 21 في المئة من التعداد السكاني، لذا لم يكن غريباً على الجماهير الكورية أن يمثل اسم كيم 45 في المئة من تشكيلة كوريا الجنوبية الأساسية في «المونديال».

يذكر أن في كوريا، يستخدم اسم العائلة أولاً، على عكس غالبية دول العالم، التي تستخدم اسم العائلة بعد الاسم الأول للشخص.