رونالدو يحتفل بالهدف التاريخي أمام صورة ميسي

رضا سليم (دبي)



احتفل كريستيانو رونالدو نجم البرتغال بهدفه أمام غانا، والذي جاء من ضربة جزاء، ليكون أول لاعب في تاريخ «المونديال» يسجل في «5 نسخ» مختلفة من البطولة.

وجاءت احتفالية «الدون» أمام الصورة الكبيرة التي وضعتها جماهير «النجوم السوداء» في المدرجات للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكانت أشبه بنوع من الاستفزاز والضغط على رونالدو في المباراة، وتأكيد أنها تساند «البرغوث» على حساب «صاروخ ماديرا»، إلا أن رونالدو تجاهل الأمر، وبعد تسجيله الهدف، اندفع إلى جماهير غانا، واحتفل أمام الصورة بـ «القفزة الشهيرة» التي يقوم بها عقب كل هدف، وكانت عدسات المصورين في انتظاره وأيضاً الجماهير التي وثقت الهدف التاريخي بلقطات جمعت بين رونالدو وميسي.

وأصبح رونالدو ثاني أكبر لاعب يسجل في كأس العالم «37 عاماً 292 يوماً»، خلف الكاميروني روجيه ميلا في «نسخة 1994» في سن 42 عاماً 29 يوماً، ويصبح أكبر لاعب أوروبي يسجل في البطولة، كما فاز بجائزة رجل المباراة، ليصبح أكثر لاعب حصداً للجائزة في تاريخ كأس العالم، ليخرج رونالدو بعدد وافر من الأرقام القياسية خلال أول مباراة له في «المونديال».

المثير بعد خروج «الدون» ركزت الكاميرات عليه في ردة فعله على خطأ كوستا حارس البرتغال الذي كاد يتسبب في هدف التعادل لغانا في الثواني الأخيرة، لتنتهي بعدها المباراة بفوز «برازيل أوروبا» 3-2.