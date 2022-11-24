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الرياضي

مونديال 2022: البرازيل تهزم صربيا بثنائية ريشارليسون

المهاجم البرازيلي ريشارليسون يسجل هدفه الثاني بحركة رائعة
25 نوفمبر 2022 01:21

تغلّبت البرازيل على صربيا بهدفين نظيفين في مستهل مشوارها في مونديال كرة القدم 2022، الخميس على استاد لوسيل في قطر ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وسجّل ريشارليسون، مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي، الهدفين في الدقيقتين 62 و73.

قاد ريتشارليسون خط هجوم رباعيا مخيفا، حيث هز الشباك بعد أن تصدى الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش لتسديدة غيرت مسارها من فينيسيوس جونيور بعد أداء رائع من نيمار.

وعادل هدف ريتشارليسون الثاني بعضا من الأهداف العظيمة والجميلة في تاريخ البرازيل الثري. بعد تمريرة سريعة، قام ريتشارليسون بلف جسده ليتعامل مع الكرة بقدمه اليمنى مطلقا تسديدة لا يمكن إيقافها ليدفع الجمهور في استاد لوسيل نحو احتفالات صاخبة.

ويملك المهاجم المتألق الآن تسعة أهداف مع البرازيل هذا العام.

وتصدرت البرازيل المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن سويسرا الفائزة على الكاميرون 1-صفر في وقت سابق.

وتسعى البرازيل إلى إحراز لقب سادس قياسي والأوّل منذ عام 2002.

 

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المصدر: وكالات
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