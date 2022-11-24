جائزة زايد الكبرى للهجن.. الغرس والمجد والفخر

عبدالله عامر (أبوظبي)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق اليوم على أرضية ميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2022 التي ينظمها اتحاد سباقات الهجن بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل.

وخصصت اللجنة المنظمة لجائزة زايد الكبرى للهجن، 36 رمزاً تتنافس عليها المطايا المشاركة على مدار 214 شوطاً تقام خلالها المنافسات.

وتدشن منافسات سن الحقايق التي تحظى بالعدد الأكبر من الأشواط، الجائزة اليوم بإجمالي 60 شوطاً، على مدار يومين، حيث تشهد الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً تتنافس خلالها المطايا على جوائز نقدية قيمة خصصتها اللجنة المنظمة للفائزين، بينما تشهد الفترة المسائية منافسات السباق التراثي عبر 10 أشواط للفئات العمرية من 15 إلى 20 سنة، وخصصت لها جوائز مالية تصل إلى 100 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، وجوائز نقدية قيمة لبقية المراكز وحتى صاحب المركز العاشر.

وتستكمل في اليوم الثاني «السبت»، منافسات سن الحقايق على مدار 40 شوطاً، بواقع 20 في الفترة الصباحية و20 في الفترة المسائية، وتبرز الأشواط الأربعة الرئيسية الأولى في الفترة المسائية التي تتنافس خلالها نجائب الأصايل على 4 رموز هي كأس وبندقية الأبكار والجعدان المفتوح، وكأس وبندقية الأبكار والجعدان من فئة الإنتاج، إضافة إلى الجوائز المالية التي تتراوح بين 1.5 مليون درهم إلى 800 ألف درهم.

وتنطلق منافسات سن اللقايا الأحد المقبل، في اليوم الثالث من الجائزة، حيث خصصت اللجنة المنظمة 40 شوطاً لهذه الفئة، منها 26 شوطاً في الفترة الصباحية، و14 شوطاً في الفترة المسائية، وتتصارع المطايا على 8 رموز للقايا الأبكار والجعدان في أشواط المفتوح والمحليات والإنتاج.

ويشهد اليوم الرابع من الجائزة منافسات سن الإيذاع على مدار 34 شوطاً، منها 20 شوطاً في الفترة الصباحية، و14 شوطاً في الفترة المسائية التي تشهد التنافس على 8 رموز، إذ خصص الشوط الأول «الرئيس» للأبكار ويحصل الفائز به على كأس، إضافة إلى 1.5 مليون درهم، وبندقية ومليون درهم في الشوط الثاني الرئيس للجعدان الإيذاع، أما الشوطان الثالث والرابع فخصصا للإيذاع الأبكار والجعدان المحليات، والشوطان الخامس والسادس للأبكار والجعدان المحليات من فئة الإنتاج، وينال صاحبا الناموس كأساً وبندقية، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 1.5 مليون درهم و800 ألف درهم على الترتيب، بينما خصص الشوطان السابع والثامن لفئة الإنتاج.

وتشهد منافسات سن الثنايا الثلاثاء المقبل صراعاً قوياً على 8 رموز خصصتها اللجنة المنظمة لهذه الفئة التي تقام عبر 30 شوطاً، إذ تشهد الفترة الصباحية 16 شوطاً يحصل خلالها الفائزون على جوائز نقدية قيمة، بينما تشهد الأشواط الثمانية الأولى في الفترة المسائية التنافس على الرموز، حيث خصصت اللجنة المنظمة كأساً وبندقية للأبكار والجعدان الرئيس، إضافة إلى شوطي المحليات الرئيس، و4 أشواط للرموز للمحليات والمهجنات من فئة الإنتاج.

وتبدأ تحديات الكبار مع منافسات الحول والزمول يوم الأربعاء المقبل عبر 22 شوطاً، بواقع 10 أشواط في الفترة الصباحية و12 شوطاً في الفترة المسائية.

ويختتم المهرجان الخميس المقبل بأهم أشواط الجائزة على الإطلاق التي يطمح إلى نيلها ملاك الهجن، حيث تركض المطايا الحول والزمول في الفترة الصباحية على مدار 10 أشواط، فيما تتركز الأنظار على أشواط الفترة المسائية التي تعد الأقوى على الإطلاق خلال 8 أشواط. وسيكون الموعد الأهم مع الحول الرئيسي والذي يتوج الفائز به بالسيف، إضافة إلى 5 ملايين درهم، وفي الشوط الزمول الرئيسي يحصل البطل على بندقية و2 مليون درهم. أما الشوط الثالث والمخصص للحول المحليات الرئيس، فيتوج الفائز بسيف، إضافة إلى 2.5 مليون درهم، وفي الشوط الرابع للزمول المحليات الرئيس يحصل البطل على شداد و1.5 مليون درهم.

وتشهد أشواط الحول والزمول من فئة الإنتاج الصراع على رمزي السيف والبندقية في أشوط الحول والزمول المحليات والمهجنات من فئة الإنتاج، وتتراوح الجوائز المالية لهذه الأشواط بين 1.5 و2.5 مليون درهم.

عمليات التسجيل

اختتمت مساء أمس الأول في مبنى اتحاد سباقات الهجن عملية التسجيل الخاصة بالمشاركين في جائزة زايد الكبرى، وكانت عملية التسجيل انطلقت في الثامن عشر من نوفمبر الجاري، وسجل المشاركين مطاياهم عبر برنامج المركاض الذكي ولزم التسجيل الملاك الراغبين في أشواط الإنتاج واللذين تواجدوا في مبنى الاتحاد.

5

يكسب الفائز بشوط الحول الرئيسي السيف الذهبي بالإضافة إلى 5 مليون درهم

1.5

يحصل الفائزين بالأشواط المفتوحة لفئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا على كأس ومليون ونصف المليون درهم

تسعيرة هجن الرئاسة

أعلنت مؤسسة هجن الرئاسة تسعيرتها الخاصة بجائزة زايد الكبرى، وحددت المؤسسة التسعيرة كالتالي:

فئة الحقايق الأبكار في اشواط الرموز

2 مليون درهم للمركز الأول

1.5 مليون درهم للمركز الثاني

1.2 مليون درهم للمركز الثالث

مليون درهم من المركز الرابع وحتي العاشر

فئة الجعدان

1.5 مليون درهم للمركز الأول

1.2 مليون درهم للمركز الثاني

مليون درهم للمركز الثالث

800 ألف درهم من المركز الرابع لغاية العاشر

باقي أشواط الأبكار

1 مليون درهم

باقي أشواط الجعدان

800 ألف درهم