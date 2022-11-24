منصور بن محمد يتوّج الفائزات في «ألعاب السيدات»

دبي (الاتحاد)

كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، فرق الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة والرياضيات الفائزات في «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» التي اختتمت نسختها العاشرة، بمشاركة نسائية كبيرة، تجاوزت 1500 رياضية تنافسن في 10 رياضات.

وتقدّم سموه بأسمى آيات الشكر والعرفان، إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على دعم سموها ورعايتها لهذه الدورة الرياضية الكبرى، ودعم المرأة الإماراتية بشكل عام والرياضة النسائية بشكل خاص.



وهنّأ سموه جميع الفائزات والمشاركات في الدورة المتميزة، خلال الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة في مقر «مكتبة محمد بن راشد»، وقال سموه: «نبارك للدوائر والمؤسسات والفرق الفائزة في المنافسات، وللرياضيات اللواتي حققن الفوز في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، كما نهنئ جميع المشاركات في الدورة الرياضية الرائدة التي تشرفت بارتباطها باسم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ما أكسب هذا الحدث الرياضي مكانة كبيرة في قلوب الجميع، وعزز من شأنها كرمز لتطور الرياضات النسائية في الدولة».

وأضاف سموه: «حرص مجلس دبي الرياضي دائماً على الالتزام بنهج الإمارات في دعم المرأة في شتى المجالات، وعمل على تمكينها في المجال الرياضي، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات التنافسية والمجتمعية على مدار العام وفي مختلف الرياضات، لكن هذا الحدث السنوي يحتل مكانة متميزة في برامج المجلس، ولدى القطاع الرياضي عموماً، لما له من خصوصية اكتسبها من الاسم الغالي الذي يحمله، وكذلك دور هذا الحدث في نشر ممارسة الرياضة وتطوير مستوياتها حتى أصبحت الدورة الحدث السنوي الأهم على مستوى رياضة المرأة، واستقطبت على مدار 10 سنوات مشاركة أكثر من 360 جهة حكومية وخاصة، مثلها أكثر من 7000 رياضية أغلبهن إماراتيات».

وختم سمو رئيس مجلس دبي الرياضي بقوله: «سنواصل تنظيم ودعم الدورة الرياضية، وتعزيز مكانتها ودورها الكبير في تطوير الرياضة النسائية في الإمارات، وفي تمكين المرأة في المجال الرياضي».

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزات في منافسات النسخة العاشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الأكبر من نوعها التي نظمها مجلس دبي الرياضي.



حضر حفل مراسم التتويج سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وموزة المري، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام المجلس.

وتصدرت شرطة دبي في عددٍ الميداليات الملونة التي حصدتها في مقابل المؤسسات المشاركة في النسخة العاشرة من الدورة، حيث حققت لاعباتها 8 ميداليات في مختلف البطولات هي: المركز الأول في سباق الدراجات الهوائية فئة المقيمات لمسافة 20 كيلومتراً والمراكز الأولى الثلاثة في الفئة المفتوحة لمسافة 30 كيلومتراً، والمركز الأول في بطولة الكروسفت فئة المقيمات، والمركز الأول في بطولة الريشة الطائرة فئة المواطنات، والمركز الثاني في بطولة البادل فئة المواطنات، المركز الثالث في البولينج فئة المواطنات.

وحصدت لاعبات هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» 6 ميداليات هي: المركزان الثاني والثالث في بطولة الشطرنج، والمركز الثاني في بطولة الكروسفت في فئتي المواطنات والمقيمات المركز الثالث في سباق الجري فئة المواطنات، المركز الثالث في بطولة الاسكواش، وحصدت لاعبات هيئة الطرق والمواصلات بدبي 5 ميداليات هي: المركز الأول في بطولة البادل تنس فئة المقيمات، المركز الأول في بطولة الرياضات الإلكترونية المركز الثاني في سباق الدراجات الهوائية فئة المواطنات والمركز الثالث في فئة المقيمات لمسافة 20 كيلومتراً، المركز الثالث في بطولة الكروسفت فئة المواطنات.

وحققت لاعبات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب 4 ميداليات هي: المركزان الأول والثاني في بطولة البولينج لفئة المواطنات، المركزان الأول والثاني في بطولة كرة الطاولة، والمركز الثالث في بطولة البادل تنس لفئة المواطنات، وحصدت لاعبات بلدية دبي 3 ميداليات هي: المركزان الثاني والثالث في بطولة البادل تنس لفئة المقيمات، والمركز الثالث في بطولة الرياضات الإلكترونية.

وتضمنت النسخة العاشرة من الدورة 10 ألعاب رياضية متنوعة هي: البولينج التي أُقيمت في مركز دبي الدولي للبولينج بمنطقة الممزر، وسباق الجري الذي أُقيم في مضمار ميدان، وسباق الدراجات الهوائية الذي أُقيم في مضمار ميدان لمسافتي 20 و30 كيلومتراً، والبادل تنس التي أُقيمت في نادي بادل بوينت بمنطقة القوز، و«الكروس فت» التي أُقيمت في نادي لونا الرياضي للسيدات، والاسكواش التي أُقيمت في نادي دبي للسيدات، والريشة الطائرة، وكرة الطاولة اللتين أقيمتا في نادي النصر، والشطرنج التي أقيمت في نادي دبي للشطرنج، والألعاب الإلكترونية التي أُقيمت في مقر مجلس دبي الرياضي.