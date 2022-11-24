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الرياضي

رونالدو أول لاعب يسجل في «5 نسخ» لكأس العالم

رونالدو أول لاعب يسجل في «5 نسخ» لكأس العالم
24 نوفمبر 2022 22:14

 
الدوحة (أ ف ب) 

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دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التاريخ، بعدما بات أول لاعب يسجل في خمس نهائيات لكأس العالم، بافتتاحه التسجيل لمنتخب بلاده في مرمى نظيره الغاني في مونديال قطر 2022.
وجاء الهدف الثامن لرونالدو في كأس العالم من ركلة جزاء انتزعها بنفسه وسددها بنجاح في الشباك الغانية، ما سيخفف الضغط عن «الدون» الذي وجد نفسه عرضة للانتقادات بعد هجومه على فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي ومدربه الهولندي إريك تن هاج، ما أدى إلى فسخ عقده مع النادي بالتراضي.
وكان رونالدو افتتح رصيده المونديالي بهدف عام 2006 ثم مثله في 2010 و2014 قبل أن يسجل أربعة في 2018، بينها ثلاثية في مرمى إسبانيا 3-3.
وتجاوز رونالدو بذلك الأسطورة البرازيلية بيليه الذي سجل في أربع نسخ 1958 و1962 و1966 و1970، والألمانيين أوفه زيلر الذي سجل في نفس النسخ التي سجل فيها بيليه، وميروسلاف كلوزه 2002 و2006 و2010 و2014.
وعزز رونالدو سجله كأفضل هداف دولي بـ118 هدفاً في 192 مباراة، وبات على بُعد هدف من معادلة الأسطورة أوزيبيو كأفضل هداف برتغالي في نهائيات كأس العالم، لكن الأخير سجل جميع أهدافه التسعة في نسخة واحدة عام 1966.
وبعد شوط أول عقيم بين البرتغال وغانا في مباراة اليوم «الخميس»، افتتح رونالدو التسجيل لأبطال أوروبا 2016 من ركلة جزاء جدلية (65)، وبعدما أدرك أندريه أيو التعادل لغانا (73)، عاد جواو فيليكس ومنح البرتغاليين التقدم (78) وأضاف البديل رافايل لياو الثالث (80) قبل أن يقلص البديل عثمان بوكاري الفارق (89).
وتضم المجموعة أوروجواي وكوريا الجنوبية اللتين تعادلتا صفر-صفر، ليتصدر "سيليساو" أوروبا المجموعة الثامنة بثلاث نقاط.

البرتغال
غانا
كأس العالم 2022
مونديال 2022
كريستيانو رونالدو
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