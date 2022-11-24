أجواء حماسية في منافسات «فئة نخبة الباراتراياثلون»



أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت منافسات فئة نخبة الباراتراياثلون، ضمن نهائيات بطولة العالم للتراياثلون «أبوظبي 2022»، التي تُقام برعاية ضمان، من 23 إلى 26 نوفمبر الجاري، في جزيرة ياس بأبوظبي، بمشاركة 112 رياضياً من أصحاب الهمم، بواقع 70 من الرجال و42 من السيدات، ضمن 12 فئة حسب نوع الإعاقة، في أجواء حماسية ومنافسات قوية للفوز بميداليات البطولة الأغلى والأهم لرياضي التراياثلون حول العالم.

وحقق الهولندي جيتزي بلات الصدارة في فئة «PTWC» للرجال بحصوله على المركز الأول محققاً زمناً قياسياً قدره 00:57:56 دقيقة، متقدماً بـ 2.58 ثانية فقط على النمساوي فلوريان برونجرابر، وجاء الهولندي غيرت شيبر ثالثاً متخلفاً بـ 2.91 ثانية.

وفاز الفرنسي جون ريبستن، بفئة «PST2»، متقدماً على الإسباني ليونيل موراليس بفارق 1.19 ثانية فقط، وتبعه البلجيكي ويم ديبايبي.

ونجح الإسباني دانيال مولينا في الفوز بفئة «PST3»، وأكمل مراحل السباق في 01:10:35 ساعة، متفوقاً على الهولندي نيكو فان دير بورجت بفارق أقل عن نصف ثانية فقط، وجاء الألماني ماكس جيلهار ثالثاً.

وجاءت فئة «PST4» بمشاركة 5 من أصحاب الهمم، ونجح الفرنسي ألكسيس هانكوينكايت في الفوز بفارق 1.87 ثانية عن الفرنسي بيير أنطوان بايلي، واحتل الأسترالي جيريمي بيكوك المركز الثالث.

واحتل الكندي ستيفان دانيال المركز الأول في فئة «PST5»، بزمن 00:58:24 دقيقة، متقدماً على الألماني شولز، ويليه الأميركي كريس هامر، وفي فئة «PTVI» انتزع البريطاني ديف إليس المركز الأول بزمن 00:59:13 دقيقة، ويليه الفرنسي تيبوت ريجو.

وعلى صعيد السيدات، أحرزت الأسترالية لورين باركر التي تعرضت لإصابة أثناء مشاركتها في بطولة آيرونمان أدت إلى تحولها إلى الرياضات البارالمبية، المركز الأول في فئة «PTWC» بزمن 1:08:43 ساعة، متفوقة على الأميركية كاندال جريتش، فيما جاءت البرازيلية جيسيكا فيريرا في المركز الثالث.

وفئة «PST2» للسيدات، جاءت الأميركية هايلي دانس الحاصلة على الميدالية الفضية الرياضات البارالمبية في ريو 2016، في المركز الأول بزمن 1:19:08 ساعة، وتبعتها مواطنتها ميليسيا ستوكويل، والأسـترالية أنو فرانسيس.

وفي فئــة «PST3» فازت الهولندية أليس مارك بالمركز الأول بزمن 1:20:13 ساعة، وفي فئــة «PST4» احتلت الإسبانية أندريا رانز المركز الأول بزمن 1:12:52 ساعة، وتبعتها الأميركية كيلي إلمينجر.

وفي فئة «PST5» فازت الأميركية جريس نورمان بالمركز الأول بزمن 01:05:59 ساعة، وفي فئة «PTVI» رجحت كفة الإسبانية سوزانا رودريجيز بزمن 01:08:11 ساعة.

وشارك 1307 رياضياً في بطولة العالم للتراياثلون للفئات العمرية لمسافة سوبر سبرينت القياسية، وشهدت الأجواء تنافساً شديداً لاعتلاء منصة التتويج، وتضمن السباق، السباحة لمسافة 400 متر، وركوب الدراجات الهوائية لمسافة 10.06 كيلومتر، والجري لمسافة 2.3 كيلومتر حتى خط النهاية.

وتعد سباقات السوبر سبرينت الخيار الأفضل للفرق الرياضية الراغبة بخوض غمار البطولة والتنافس في أجواء حماسية وبمسافات قصيرة وأكثر سرعة.

وتشهد النهائيات مشاركة كبيرة من محبي وعشاق رياضة التراياثلون على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ما يدل على الزخم القوي لهذه الرياضة وشعبيتها المتزايدة، حيث شارك الآلاف من لاعبي التراياثلون من الفئة العمرية، في مسيرة «استعراض الدول المشاركة» التي أقيمت على مسار «ياس باي» الواجهة البحرية النابضة بالحياة في جزيرة ياس، في بادرة تُعلن رسمياً انطلاق نهائيات بطولة العالم للتراياثلون 2022 المرتقبة، وبمشاركة أكثر من 53 دولة.

كما شهد الاستعراض العديد من العروض الموسيقية الرائعة، ترحيباً بأفضل رياضيي التراياثلون في العالم بالعاصمة أبوظبي.

وتضم النهائيات مشاركة أكثر من 80 اتحاداً دولياً في الحدث المرموق ومنافسات قوية على مدار 3 أيام مليئة بالأجواء الحماسية، ضمن عدة فئات مختلفة

يذكر أن البطولة العالمية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتراياثلون، تسهم في تعزيز مكانة العاصمة أبوظبي، كوجهة عالمية مرموقة للأحداث الرياضية الكبرى، فضلاً عن موقع أبوظبي الجغرافي والاستراتيجي، وعلى مسافة 8 ساعات أو أقل بالطائرة من ثلثيّ سكان العالم، ما يجعلها خياراً مثالياً لاستضافة الرياضيين والإعلاميين والاتحادات الرياضية والمشجعين من جميع أنحاء العالم.