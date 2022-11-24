بيترز وفليتوود ولوري يعلنون المشاركة في «أبوظبي للجولف»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لبطولة أبوظبي إتش أس بي سي للجولف، عن مشاركة كل من توماس بيترز حامل اللقب، ونخبة من الأبطال السابقين بمن فيهم تومي فليتوود وشين لوري، في النسخة الـ18 من البطولة، التي تُعد أولى محطات سلسلة رولكس ضمن جولة دي بي وورلد 2023، بين 19 و22 يناير المقبل.

وتنطلق منافسات البطولة المرموقة، التي انضمت إلى أجندة بطولات الجولف العالمية منذ انطلاقتها الأولى في عام 2006، للعام الثاني على التوالي على أرض ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس، الوجهة الرياضية والترفيهية الأبرز في الشرق الأوسط.

وكشف مجلس أبوظبي الرياضي عن أن الدخول سيكون بالمجان للجمهور طوال أيام البطولة، ما يمنح عشاق الجولف في الإمارات فرصة مشاهدة أبرز النجوم العالميين، بمن فيهم توماس بيترز في رحلته للدفاع عن اللقب، ونجوم كأس رايدر شين لوري وتومي فليتوود.

وأصبح بيترز أول بلجيكي يتوج بأحد ألقاب سلسلة رولكس بعد تفوقه على قائمة النجوم المشاركين في النسخة السابقة، التي شهدت ظروفاً جوية عاصفة وصعبة في ملعب ياس لينكس، حيث أنهى البطولة بتسجيل 72 ضربة مساوية للمعدل وبإجمالي 10 ضربات تحت المعدل، ليفوز بلقب الصقر المجنح ويضمن انتصاره السادس ضمن جولة دي بي وورلد.

ومن جهته، قال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يشرّفنا استضافة بطولة أبوظبي إتش أس بي سي 2023 في ملعب ياس لينكس بجزيرة ياس للمرة الثانية في أعقاب النجاح الكبير الذي أحرزته النسخة الأولى في وقت سابق من العام الجاري. ويسرنا أن هذه البطولة تندرج ضمن أبرز منافسات جولة دي بي وورلد وأجندة الجولف العالمية. ونتطلع لاستقبال حامل اللقب الحالي توماس بيترز والبطلين السابقين تومي فليتوود وشين لوري».

وبدوره، قال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك إتش أس بي سي الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية، بنك إتش أس بي سي الشرق الأوسط المحدود: «يسعدنا دعم البطولة بعدما حققت بالعام الماضي إنجازاً ببدء عهد جديد في مسيرة انطلاقتها، ونحن بدورنا ندعم دائماً الفرص والرؤى الجديدة في الإمارات ونتطلع إلى إيصال رياضة الجولف لمزيد من محبي هذه الرياضة».