ليلى المرزوقي تُتوج بلقب «يوم الشهيد» للقدرة



محمد حسن (دبي)



تُوجت الفارسة ليلى المرزوقي بلقب سباق «يوم الشهيد» للقدرة، المخصص للإسطبلات ذات الملكية الخاصة، والاشتراك الفردي لمسافة 119 كلم، واستضافته مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

وتمكنت الفارسة المحنكة ليلى المرزوقي من حصد أول ألقابها لهذا الموسم على صهوة الفرس «تونكي دي بو مارلي» لإسطبلات الكمدة، بعد أداء قوي رافعة رصيدها إلى 6 انتصارات.

ونظم السباق الذي شهد مشاركة 79 فارساً وفارسة، نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، ضمن احتفالات الدولة بذكرى «يوم الشهيد»، والذي يصادف الثلاثين من نوفمبر كل عام، ليكون تخليداً ووفاء وعرفاناً لتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات خفاقة عالية، وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه، في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة.

وقطعت البطلة المسافة الكلية للسباق في 4:20:22 ساعة، بمعدل سرعة 27.42 كلم/ ساعة.

وجاء في المركز الثاني، راشد محمد عتيق المهيري على صهوة «ساندين ويكد» لإسطبلات الجوارح بزمن 4:20:25 ساعة، فيما حل في المركز الثالث راشد عامر العامري على صهوة «كاربيل رامين» لإسطبلات العزم بزمن 4:20:54 ساعة.

ورصدت جوائز قيمة للفائزين، حيث ينال صاحب المركز الأول 200 ألف درهم، والثاني 180 ألفاً، والثالث 160 ألفاً، فيما ينال أصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر مبالغ مغرية.

وعقب انتهاء السباق، قام اللواء دكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج البطلة والوصيف وصاحب المركز الثالث بالكؤوس.

وأكد محمد عيسى العظب أن يوم الشهيد من المناسبات المهمة بمدينة دبي الدولية للقدرة وهي بمثابة تقدير ووفاء للذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وقال: إن السباق مخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، وجاء قوياً وسريعاً، وكان الفوز لمن تمكن من توزيع جهد خيله على المراحل المختلفة.

من جانبها، أعربت بطلة السباق ليلى المرزوقي عن سعادتها بحصد لقب السباق الذي يحمل اسم مناسبة عظيمة على الجميع، وقالت إن السباق كان قوياً، رغم تأخر الفرس في المراحل بسبب أداء القلب، إلا أنها تمكنت في الختام من تعويض الفارق وتحقيق اللقب الغالي.



الأبطال



الأولى: ليلى المرزوقي «الكمدة»

الثاني: راشد محمد عتيق المهيري «الجوارح»

الثالث: راشد عامر علي العامري «العزم»

الرابعة: ميثاء القبيسي «زعبيل»

الخامس: زايد محمد خميس المهيري «تي ان تي»

34.01

كلم/ساعة، السرعة التي سجلتها بطلة السباق ليلى المرزوقي في المرحلة الأخيرة والحاسمة التي بلغت مسافتها 20 كلم.



4:20:22

ساعة الزمن الإجمالي الذي قطعته بطلة السباق لمسافة 120 كلم.