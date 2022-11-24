الجمعة 25 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

تقييم مرتفع لـ «الطاقم الإماراتي»

تقييم مرتفع لـ «الطاقم الإماراتي»
24 نوفمبر 2022 18:07

 
معتز الشامي (دبي)

أخبار ذات صلة
تيتي يترقب موقف نيمار
«السامبا» يعانق «الفوز 74» في 110 مباريات
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة


أشاد اتحاد الكرة بأداء الطاقم التحكيمي الإماراتي، بقيادة عبد الله حسن، ومعه محمد أحمد وحسن المهري، في مباراة إسبانيا وكوستاريكا، ونجح خلالها، في جميع القرارات، واحتسب ضربة جزاء ضد كوستاريكا من دون انتظار لقرار «الفار».
وحصل الطاقم الإماراتي بقيادة عبد الله حسن، على تقييم مرتفع في ظهوره الأول المتميز، ما يعزز من حظوظه لمواصلة المسيرة في المباريات المقبلة بقوة، على أمل البقاء إلى الأدوار الإقصائية.
ومن جانبه، أكد سالم الشامسي رئيس لجنة الحكام عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن ما قدمه الطاقم يعتبر ترجمة حقيقية لتطور التحكيم الإماراتي بشكل عام، مشيراً إلى أن هناك مباريات في «المونديال»، شهدت أداء تحكيمي غير لافت، ومستوى أقل من المتوقع، بينما نجح الطاقم الإماراتي في نيل إشادة الجميع، كما أن هناك ارتياح من «الفيفا» الذي يُخضع جميع الأطقم للتقييم والتحليل.
ولفت الشامسي إلى أن توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، دائماً ما تصب في مصلحة دعم التحكيم والقضاة، كما سبق وأن استقبل الطاقم قبل سفره إلى الدوحة للمشاركة في البطولة، وطالبه بضرورة اللعب من أجل أسم وسمعة الكرة الإماراتية، ورفع راية الوطن في المحفل العالمي.
وقال: فخورون وسعداء بهذا المستوى المتميز، وبداية طيبة نتوقع أن يتبعها إسناد مباريات أخرى للطاقم الذي تألق في جميع القرارات، كما لم يعتمد على «الفار»، بل اتخذ قراراته بكل ثقة في أغلب المواقف، ونثق أن التقييم الإيجابي والمرتفع للطاقم الإماراتي سيكون دافعاً لهم لتقديم الأفضل.
وأضاف: تواصلت مع الطاقم قبل أول مباراة وهنأته على تكليفه بمباراة مهمة، وأجاد محمد عبد الله ومحمد أحمد وحسن المهري، وكان الأداء متميزاً بشهادة الجميع.
وأشار الشامسي إلى أن راية التحكيم الإماراتي ستظل دائماً مرفوعة، موضحاً أن وقوع الأخطاء يعتبر أمراً طبيعياً تماماً، ولا يقلل من وفرة القدرات المتميزة في «دورينا»، ولدينا جيل رائع من القضاة، وهناك قضاة للمستقبل يتم العمل عليها ليكونوا نواة لقضاتنا في «المونديال» مستقبلاً، لذلك نثق في الطاقم الذي يمثلنا الآن خير تمثيل، ليكون نموذجاً ناجحاً للأجيال المقبلة، مثلما كان طاقمنا السابق بوجود علي بوجسيم سببا في هذا التألق.

الإمارات
محمد عبدالله حسن
قطر
مونديال 2022
كأس العالم 2022
إسبانيا
كوستاريكا
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
تيتي يترقب موقف نيمار
الرياضي
تيتي يترقب موقف نيمار
اليوم 12:05
«السامبا» يعانق «الفوز 74» في 110 مباريات
الرياضي
«السامبا» يعانق «الفوز 74» في 110 مباريات
اليوم 12:04
العثور على 7 جثامين بعد 4 أيام من زلزال إندونيسيا
عربي ودولي
العثور على 7 جثامين بعد 4 أيام من زلزال إندونيسيا
اليوم 12:02
3 مباريات في ختام إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي
الرياضي
3 مباريات في ختام إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©