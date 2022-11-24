فتح منصة عجمان للمشجعين بالمجان



عجمان (الاتحاد)

وجه الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، بالدخول المجاني لـ «منصة عجمان للمشجعين» التي يتم خلالها تغطية مباريات وفعاليات مونديال كأس العالم 2022 المقام حالياً في دولة قطر، علماً بأن المنصة مقامة في مركز الإمارات للضيافة، وسيشمل الدخول المجاني كافة مراحل دور المجموعات الذي ينتهي بتاريخ 2 ديسمبر، وذلك لتمكين جمهور كرة القدم من متابعة كافة المباريات في أجواء احتفالية وعائلية ممتعة.

وقال الشيخ عبد العزيز النعيمي: إن مونديال كأس العالم 2022 حدث دولي مذهل وأكبر الفعاليات الرياضية في العالم، ومن هنا اطلقت إمارة عجمان «منصة عجمان للمشجعين» لتقديم تجربة غير مسبوقة للزوار ومحبي كرة القدم ومنحهم فرصة للتواصل، وبناء علاقات اجتماعية من خلال تخصيص أماكن مناسبة لحضور المباريات، والمشاركة في منافسات وتحديات وبطولات الرياضات الإلكترونية التي تنظمها الدائرة مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية - عجمان 2022.

وتقدّم المنصة منطقة مخصصة للألعاب العائلية وألعاب المهارات لإتاحة الفرصة للجميع لاختبار مهاراتهم أمام أفضل لاعبي الرياضات الإلكترونية في الإمارات، وإتاحة فرص للفوز بجوائز حصرية، فيما تشكل منطقة المشاهدة الرئيسية التي تتّسع للمئات مكاناً مثالياً للجمهور لتشجيع فرقهم المفضّلة من خلال العديد من الشاشات الضخمة لضمان أفضل تجربة لمتابعة المباريات، وتحتضن مساحات وجلسات داخلية وخارجية واسعة، محاطة بمناطق الألعاب وعدد كبير من المطاعم والاكشاك الخاصة، بالإضافة إلى مساحة متسعة لمواقف السيارات أمام القاعة.