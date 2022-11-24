سويسرا تفتتح المونديال بعبور الكاميرون

الدوحة (د ب أ)

افتتح منتخب سويسرا مشواره في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر، بفوز ثمين 1 / صفر على منتخب الكاميرون، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة السابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة.

وفشل منتخب الكاميرون في اغتنام الفرص السهلة التي سنحت له خلال الشوط الأول، الذي فرض خلاله سيطرته المطلقة في أغلب الفترات، ليأتي العقاب في الشوط الثاني من جانب المنتخب السويسري، الذي حسمت خبرة لاعبيه الأمور لصالحهم في النهاية.

وتقمص بريل إيمبولو "الكاميروني المولد" دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف منتخب سويسرا الوحيد في الدقيقة 48، حيث رفض بعدها الاحتفال بهز شباك بلده الأصلي.

وبذلك، حصد منتخب سويسرا، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثانية عشر في تاريخه، أول ثلاث نقاط في المجموعة، التي تضم أيضاً منتخبي البرازيل وصربيا.

في المقابل، بقي المنتخب الكاميروني، الذي يسجل ظهوره الثامن في كأس العالم كأكثر المنتخبات الأفريقية مشاركة في المحفل الكروي الكبير، بلا رصيد من النقاط.

ويلتقي منتخب الكاميرون مع نظيره الصربي يوم الاثنين القادم في الجولة المقبلة، التي تشهد مواجهة نارية للمنتخب السويسري ضد منتخب البرازيل، في ذات اليوم.