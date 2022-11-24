«المتوحش» و«النجدة» في حكاية «مرحى مرحى»!

عمرو عبيد (القاهرة)



وصفت صحيفة ماركا منتخبها الإسباني بـ«المتوحش» بعدما افترس كوستاريكا بـ«سباعية» بلا رحمة في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة، وحمل غلافها لقطات مصورة تعبر عن فرحة لاعبي «الماتادور» بكل هدف من الأهداف الـ7، ووصفت البداية بـ«الرائعة» بعد عرض جماعي إبداعي ونتيجة تاريخية من «كتيبة» لويس إنريكي، الذي أعاد الحياة للاعبي خط وسط برشلونة داخل منظومة «لا روخا»، وقالت في صدر موقعها الرسمي إن منتخبها أذهل جميع المتابعين والمراقبين حول العالم، وتهكمت على غريم الإسبان في المجموعة، ألمانيا، بأنه يشعر بـ«الرعب» الآن ويطلب «النجدة» خوفاً من المواجهة القادمة!

وكتبت موندو ديبورتيفو إن «الماكينات الحمراء»، في إشارة إلى منتخب إسبانيا، حقق نتيجة تاريخية في أولى مبارياته بالمونديال القطري، بينما قالت إن منتخب ألمانيا «انتحر» بسيوف الكمبيوتر الياباني على طريقة الأجداد المعروفة باسم «هاراكيري»، كما اهتمت صحيفة سبورت الكتالونية بتصريحات إنريكي التي قال فيها إنه نجح في التغلب على «لعنة البدايات» بعد عنوان غلافها الاحتفالي «مرحى مرحى»، وكتبت صحيفة أس على غلافها أن ما حدث هو «بداية حقيقية للحلم الكبير».

أما صحيفة «ماينيتي شيمبون» اليابانية فعنونت خبرها الرئيسي بـ «دراما الدوحة»، وقالت إن كأس العالم في قطر أعاد كتابة تاريخ الكرة اليابانية بفوز تاريخي على ألمانيا، وعاد «الساموراي» إلى المباراة رغم التأخر المبكر قبل أن يدفع «الماكينات» نحو «كارثة» بضربة متأخرة قاتلة من تاكوما أسانو، وأشارت إلى أن المدرب برمج «الكمبيوتر» طالباً المزيد من الطموح واستجاب اللاعبين بالفعل وعادوا في النتيجة بفوز تاريخي.

ومن جهتها، لم تفوت الصحافة الإنجليزية فرصة التشفي في الألمان، حيث وضعت صورة لاعبي «الماكينات» في بداية المباراة فوق غلافها قائلة إن المنتخب الألماني بدأ المباراة بمظاهرة صمت انتهت بحماقة كبرى جعلت لاعبيه أشبه بـ«الدمى»، فيما غطت صورة فرحة المنتخب الياباني غلاف الجارديان التي وصفت اللقطة بـ«قمة البهجة» في لحظات تاريخية بعد «إذلال» الألمان، أما ستار سبورت كتبت أن ألمانيا تلقت «درساً قاسياً» بينما قدمت إسبانيا عرضاً مثيراً ومخيفاً في آن واحد.

وعلى جانب آخر، نقل موقع المغرب اليوم إشادة وزير الرياضة بأداء «الأسود» أمام كرواتيا مؤكداً أن الروح الوطنية لنجوم المنتخب كانت الدافع والسبب الأكبر في هذا الظهور المتميز في بداية المشوار المونديالي، أما موقع «اليوم 24» فنقل تحليل اللاعب الدولي السابق، سالم المحمودي، الذي أشار إلى أن الشوط الأول جاء «تكتيكياً» ومنضبطاً من جانب «أسود الأطلس» رغم بعض الهفوات القليلة، في حين عانى المغرب في الشوط الأول مع اندفاع «الناري» الهجومي وتحمّل الدفاع وياسين بونو مشقة تلك الفترة، وفي نفس المجموعة السادسة، كتبت صحيفة «جازيت فان أنتويرب» أن المهمة تمت بنجاح رغم معاناة «الشياطين الحمر» أمام الكنديين لكن الفوز تحقق وتصدّر المجموعة، وأردفت أن ميتشي باتشوايي فجّر الاحتفالات الافتتاحية في قطر.