إنريكي يحذر من «التيكي تاكا»

الدوحة (أ ف ب)

رغم الفرحة العارمة التي رافقت الفوز التاريخي لإسبانيا على كوستاريكا بسباعية، في مستهل مشوار «لا روخا» في مونديال قطر 2022، بدا المدرب لويس إنريكي حذراً من المبالغة في التفاؤل لاعتباره أن «المديح يُضعفك».

وكشّرت إسبانيا عن أنيابها في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة، بأداء هجومي يجسد روح الـ«تيكي تاكا» التي اشتهر بها المنتخب وبرشلونة، وذلك بموازاة سقوط صادم لألمانيا، المرشحة الكبرى الأخرى في المجموعة، أمام اليابان 1-2.

وبدت إسبانيا بقيادة الكثير من نجومها الشبان عازمة منذ البداية على تجنب ما حدث مع العملاقين الألماني والأرجنتيني، الذي خسر أيضاً الثلاثاء أمام السعودية 1-2 في المجموعة الثالثة.

وبانتظار المبارزة بين إسبانيا وألمانيا الأحد في الجولة الثانية، قام رجال إنريكي بالمطلوب منهم وأكثر، حاسمين النقاط الثلاث في الشوط الأول، بعدما أنهوه بثلاثية قبل أن يضيفوا أربعة في الثاني، مانحين بلادهم أكبر فوز في تاريخ مشاركتها في النهائيات (الأكبر سابقاً كان 6-1 على بلغاريا عام 1998).

وأعرب إنريكي عن سعادته بهذا الانتصار الرائع الذي تحقق بعدما «كنا استثنائيين في الاستحواذ على الكرة، في إنهاء الهجمات وأوفياء إلى نفس الفكرة (الكروية) التي رافقت المنتخب الوطني لأعوام طويلة»، في إشارة منه إلى ما يعرف بـ«تيكي تاكا» الذي اشتهر به برشلونة وتبناه المنتخب منذ أيام المدرب لويس أراجونيس، ما قاده إلى لقب كأس أوروبا 2008 ثم مونديال 2010 وبعدها كأس أوروبا 2012.

لكن نجم وسط ريال مدريد وبرشلونة سابقاً كان حذراً من «الاسترخاء المبالغ به. قد يعتبره البعض أفضل أداء في البطولة حتى الآن، ما يجعلنا هدفاً لإسقاطه كالفريق الذي يريد الجميع التغلب عليه».

وكشف: «سنكون أول فريق يطأ الملعب لخوض التمارين كي نحضر لمباراة ألمانيا»، مشدداً: «المديح يُضعِفك ونحن نعرف ذلك، وبالتالي لن نسقط في هذا الفخ».

وتابع: «الفكرة هي أن نلعب بهذه الطريقة على الدوام، لكننا لن نفوز دائماً بفارق كبير. كل من يفهم كرة القدم يعرف أننا خصم صعب المراس».

وقدمت إسبانيا التي ودعت نهائيات 2018 من الدور ثمن النهائي، بعدما تنازلت قبلها بأربعة أعوام عن اللقب بخروجها من الدور الأول، أداءً استثنائياً بكافة المعايير، ونجح لاعبوها في الشوط الأول بـ537 تمريرة في رقم لم يحققه أي منتخب منذ 1966 وفق «أوبتا» للإحصاءات، منهية اللقاء بـ1043 تمريرة ناجحة مع نسبة استحواذ بلغت 81.8%، وهي الأعلى في تاريخ النهائيات.