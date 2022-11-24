أشرعة «غنتوت» ترفرف على كورنيش أبوظبي



مصطفى الديب (أبوظبي)

يستضيف كورنيش أبوظبي «الجمعة» سباق غنتوت للبوانيش الشراعية، «الجولة الثالثة» الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ويشارك في المنافسات 50 بانوشاً بمجموع 350 بحارا يتسابقون لمسافة 8 أميال بحرية.

وكانت الجولة الثانية من هذه الفئة «سباق العالية» قد نظمها النادي الجمعة الماضي وسط مشاركة كبيرة أيضا من الشباب، ويعد السباق هو الثاني الذي ينظمه النادي بعد سباق مهرجان دلما التاريخي الخامس الذي حقق نجاحات منقطة النظير بمشاركة 2500 بحار رسموا لوحة فنية رائعة عبرت عن عشق أهل الإمارات لتراثهم الوطني الأصيل.

من جهته أعرب ماجد المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية عن ثقته التامة في خروج السباق بشكل أكثر من رائع لاسيما بعد النجاح الذي حققته الجولة الثانية لهذه الفئة أيضاَ والتي أقيمت الأسبوع الماضي.

وقال: الإقبال على المشاركة كان كبيرا وأعتقد أن المنافسة ستكون مثيرة أيضاً، مؤكداً أن الأجواء حالياً جميلة لاسيما في ظل النجاحات التي تحققها الأحداث الرياضية التاي تستضيفها الدولة في هذه الفترة التي تتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني الحادي والخمسين للدولة.

وشدد على أن فئة البوانيش مهمة للغاية لاسيما وأنها من الفئات التي تساهم في تطوير مهارات البحارة وتعليمهم أسس القيادة البحرية تمهيدا لتواجدهم في سباقات الفئات الكبيرة أمثال فئتي 43 قدما و 60 قدماً.

وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع في سباق اليوم، مشيداً بالروح الرياضية التي تجمع البحارة في مختلف السباقات التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية.