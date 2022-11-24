منتخبنا يدخل مرحلة التصنيف استعداداً لـ «عالمية» الكراسي المتحركة



معتز بكر (لشبونة)



اكتمل وصول الوفود المشاركة في الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر التي تحتضنها مدينة «فيّا ريال» البرتغالية، ودخل لاعبو منتخبنا الوطني مرحلة التصنيف الطبي صباح اليوم لألعاب القوى والسباحة، والذي من خلاله يتم التحقق من تصنيف كل لاعب عن طريق إجراء الفحوص الطبيّة والفنية التي من شأنها تحديد وتأكيد التصنيف الخاص لكل لاعب ومدى مطابقته للتصنيف المرسل من قبل كل اتحاد وطني.

وخضع مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني لاختبارات التصنيف المقررة بهدف المراجعة، وهم اللاعب أحمد النقبي الذي سيشارك في منافسات دفع الجلّة، رمي الرمح ورمي القرص في الفئة (f33) تلاه إجراء اختبار التصنيف للمراجعة على اللاعب عبد العزيز الكندي الذي سيشارك في منافسات ألعاب القوى بسباقات السرعة لمسافات 100,200,400 و800 م في الفئة (t34). كما تم تصنيف اللاعبة شما المازمي المشاركة في منافسات ألعاب القوى في دفع الجلّة ورمي الصولجان في الفئة (f32).

كما جرى اختبار التصنيف للمرة الأولى للاعب سلطان الشامسي المشارك في منافسات دفع الجلة ورمي القرص، على أن يتم تحديد الفئة بعد ظهور نتائج التصنيف، وتم إجراء التصنيف الخاص بلاعبي المنتخب الوطني للسباحة وهم عبد الله الغافري، ومحمد الحارثي.

وانتظم اللاعبون في التدريبات التحضيرية الفنية والبدنية، استعداداً لخوض منافسات الألعاب العالمية، حيث من المقرر أن تكون التدريبات على ميدان المنافسة «المجمع الرياضي» بمدينة سان أنطونيو على مدار يومين، على أن تبدأ الأدوار التمهيدية يوم السبت.