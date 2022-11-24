«أبيض السيدات» يحصد برونزية طائرة غرب آسيا



معتصم عبدالله (دبي)



حصد منتخب سيدات الطائرة، الميدالية البرونزية للنسخة الأولى من بطولة غرب آسيا بالأردن، بعد فوزه على العراق 3-2.

وشهد تتويج منتخبنا، عبد العزيز السلمان الأمين العام للاتحاد، نورا الحمر عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الكرة الطائرة النسائية والمدرسية، رئيس البعثة، وأروى أحمد مدير الفريق، وعصام عبد المعطي المدرب، ونعيمة بنت عامر مساعد المدرب.

ومثلت مواجهة العراق على المركز الثالث، والتي حسمها منتخبنا 23-25، و25- 11، و25-22، و19- 25،15- 11»، امتداداً لمشوار النتائج الجيدة في البطولة، والتي استهلها بفوزه على قطر 3-0، وخسر منتخبنا في الثانية أمام الأردن 1-3، وتخطى «أبيض السيدات» في مباراته الثالثة الكويت 3-2، قبل أن يحصد وصافة المجموعة الثانية بالفوز على عُمان 3-0 في مباراته الرابعة، مقابل خسارة ثانية في نصف النهائي أمام لبنان 0-3، قبل أن يكمل الأخير مشواره إلى التتويج باللقب، بالفوز على الأردن 3-0 في النهائي.

وامتد تألق منتخبنا إلى حصد الجوائز الفردية في النسخة الأولى للبطولة، بعدما نالت ندوة الصوان جائزة أفضل لاعبة في المركز 3، وأسماء المنتصر أفضل لاعبة في المركز 4.

وامتدحت نورا الحمر النتائج الإيجابية وحصد البرونزية، وقالت: «الصعود إلى منصات التتويج يعكس نجاح استراتيجية اتحاد الطائرة الداعمة للنشاط النسائي الذي يتماشى مع جهود الدولة لإبراز دور الرياضة النسائية بصفة عامة والكرة الطائرة تحديداً».

ولفتت إلى أن النجاح الحالي هو ثمرة العمل الجماعي والجهد المبذول لإعداد المنتخب خلال الأشهر الماضية، وأضافت: «سعداء أيضاً بالإنجازات الفردية للاعبات المنتخب والمنافسة على جوائز البطولة»، وأشارت إلى أن القائمة الحالية للمنتخب ضمت مجموعة من اللاعبات الجدد اللائي حظين بفرصة المشاركة الأولى، في بطولة قوية بمشاركة 10 منتخبات من دول المنطقة.