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الرياضي

«سباق مثير» لحسم التأهل إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

«سباق مثير» لحسم التأهل إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
24 نوفمبر 2022 15:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


تعود عجلة المسابقات المحلية إلى الدوران، بالتزامن مع مباريات كأس العالم 2022 المقامة حالياً بقطر، مع انطلاقة إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والذي يشهد 6 مواجهات حاسمة في الطريق إلى ربع النهائي، وتنطلق جولة الإياب بثلاث مواجهات «الجمعة»، تجمع البطائح مع النصر، والجزيرة مع دبا، والوصل مع خورفكان، وتختتم الجولة «السبت» بمباريات اتحاد كلباء مع الوحدة، والظفرة مع عجمان، والشارقة مع بني ياس.
وتلقي نتائج جولة ذهاب الدور الأول، والتي أقيمت 11 و12 أكتوبر الماضي، بظلالها على المواجهات المرتقبة في الإياب، بعدما شهدت نجاح الشارقة في قطع أكثر من نصف الطريق إلى الدور الثاني، بفوزه على مضيفه بني ياس 3-0، والجزيرة على دبا 1-0، والوصل أمام مضيفه خورفكان 3-2، في المقابل حسم «أصحاب الأرض» ثلاث مباريات بتغلب الوحدة على اتحاد كلباء 2-1، والنصر أمام ضيفه البطائح 2-0، فيما فاز الوصل على مضيفه خورفكان 3-2.
وتحسم مواجهات اليوم وغداً في إياب الدور الأول، تأهل 6 أندية إلى ربع النهائي للحاق بفريقي العين حامل لقبي الدوري والكأس في الموسم الماضي 2021- 2022، بجانب شباب الأهلي «الوصيف» والمتأهلين مباشرة إلى ربع النهائي.
وتقام مباريات «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» بنظام خروج المغلوب بمباراتي الذهاب والإياب في كل مباريات الأدوار «الأول، الثمانية، الأربعة»، وحددت اللوائح حسم التأهل في حال التساوي في النقاط، باللجوء أولاً إلى فارق الأهداف، وعدد الأهداف، والأهداف خارج الأرض، وصولاً إلى ركلات الترجيح بصورة مباشرة من دون أشواط إضافية.
وتنطلق جولة إياب الدور الأول، بمباراتي الجزيرة ودبا على استاد محمد بن زايد، والبطائح والنصر على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، ونال «فخر أبوظبي» و«العميد» الأسبقية في جولة الذهاب، بفوز الجزيرة «خارج قواعده» على «النواخذة» بهدف، وهو الفوز الوحيد للجزيرة أمام دبا في 4 مباريات في الكأس، في الوقت الذي تخطى فيه «العميد» عقبة «الراقي» بثنائية في المواجهة التاريخية الأولى بين الفريقين على استاد آل مكتوم.
وتشعل نتيجة التعادل 2-2 في جولة الذهاب، أجواء مواجهة الوصل وضيفه خورفكان على استاد «زعبيل»، وستكون مباراة الليلة الرابعة في تاريخ مواجهات الفريقين في الكأس، حيث يتفوق «الإمبراطور» بأفضلية عدم الخسارة بالفوز في مباراتين، والتعادل في واحدة في ذهاب الدور الأول للموسم الحالي 2022- 2023.

ذهاب الدور الأول


دبا - الجزيرة 0-1
بني ياس - الشارقة 0-3
الوحدة - اتحاد كلباء 2-0
عجمان - الظفرة 3-1
النصر - البطائح 2-0
خورفكان - الوصل 2-2

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إياب الدور الأول

الجمعة
البطائح - النصر 16:45
الجزيرة - دبا 16:45
الوصل - خورفكان 19:30

السبت
اتحاد كلباء - الوحدة 16:45
الظفرة - عجمان 16:45
الشارقة - بني ياس 19:30

 

مصرف أبوظبي الإسلامي
النصر
البطائح
الجزيرة
دبا الفجيرة
الوصل
خورفكان
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