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الرياضي

جافي يقترب من «الرقم الصامد»

جافي يقترب من «الرقم الصامد»
24 نوفمبر 2022 15:00

رضا سليم (دبي)
دخل جافي لاعب منتخب إسبانيا تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه، بفضل هدفه في مرمى كوستاريكا في الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث أكدت شبكة «أوبتا» العالمية على موقعها، أن جافي أصبح أصغر لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفاً بعمر 18 عاماً و110 أيام، منذ بيليه الذي سجل ثنائية في مرمى السويد بمونديال 1958 في سن 17 عاماً و249 يوماً.
ويظل رقم الأسطورة البرازيلية بيليه صامداً حتى يومنا هذا، لكن جافي حفر اسمه في تاريخ المونديال كثاني أصغر لاعب يهز شباك المرمى، ليبرهن مجدداً أنه واحد من أفضل المواهب الصاعدة في العالم.
ونجح جافي منتخب إسبانيا الشاب في تسجيل هدفه الأول في نهائيات كأس العالم 2022، وذلك خلال مباراة منتخب كوستاريكا التي أقيمت على ملعب «الثمامة» إلا أنه حقق رقماً قياسياً آخر كونه أصغر لاعب إسباني يسجل في كأس العالم، كما يعد أصغر لاعب يشارك مع «الماتادور» الإسباني في بطولة كبرى «كأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية»، بجانب حصوله على لقب أفضل لاعب في المباراة.
ويعد جافي نجم نادي برشلونة أحد المواهب الشابة الواعدة على الطريق، ونال مؤخراً الكرة الذهبية لأفضل لاعب شاب في العالم، وسبق أن حصل على لقب أصغر لاعب سناً «17 عاماً و304 أيام» يسجل هدفاً للماتادور بعد أن زار شباك التشيك في دوري الأمم الأوروبية، ليكسر رقم زميله أنسو فاتي المتواجد أيضاً في تشكيلة منتخب إسبانيا في المونديال.
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