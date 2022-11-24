الجمعة 25 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

جماهير الإكوادور والمكسيك تحت المقصلة

جماهير الإكوادور والمكسيك تحت المقصلة
24 نوفمبر 2022 14:30

رضا سليم (دبي)
سقط الاتحادان الإكوادوري والمكسيكي لكرة القدم تحت طائلة العقوبات، بسبب جماهير الدولتين في المونديال بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اتخاذ إجراءات ضد الاتحاد المكسيكي عقب هتافات مشجعيه في مباراة بولندا التي انتهت دون أهداف، ولم يذكر "فيفا" تفاصيل الهتافات لكن تم سماع جماهير المكسيك أثناء توجيه إساءات للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، خلال تسديده لركلة الجزاء التي أنقذها الحارس جييرمو أوتشوا بالشوط الثاني.
وسبق هذه الإجراءات قرار الفيفا بمعاقبة الاتحاد الإكوادوري، بسبب "الهتافات المسيئة" التي صدرت عن مشجعي المنتخب، خلال افتتاح كأس العالم، التي خرج منها فائزاً على قطر بهدفين.
واعتمد الفيفا على المادة 13 من قانونه التأديبي، ويعاقب على مثل هذه الأفعال بإيقاف 10 مباريات، عندما يتعلق الأمر بلاعب أو مسؤول، وغرامة "لا تقل عن 20 ألف فرنك سويسري" ومباراة من دون جمهور عندما تستهدف اتحاداً.
ويرصد الفيفا تصرفات الجماهير في المدرجات، لمنع الخروج عن النص والتقليل من إحداث شغب سواء خلال المباريات أو خارج الملعب.

أخبار ذات صلة
«السامبا» يعانق «الفوز 74» في 110 مباريات
«تحكيم الإمارات» الثاني آسيوياً وعربياً في كأس العالم
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة
كأس العالم 2022
الفيفا
المكسيك
الإكوادور
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
«السامبا» يعانق «الفوز 74» في 110 مباريات
الرياضي
«السامبا» يعانق «الفوز 74» في 110 مباريات
اليوم 12:04
العثور على 7 جثامين بعد 4 أيام من زلزال إندونيسيا
عربي ودولي
العثور على 7 جثامين بعد 4 أيام من زلزال إندونيسيا
اليوم 12:02
3 مباريات في ختام إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي
الرياضي
3 مباريات في ختام إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي
اليوم 12:00
أطقم التمريض في بريطانيا تنظم إضراباً للمطالبة بتحسين الأجور
عربي ودولي
أطقم التمريض في بريطانيا تنظم إضراباً للمطالبة بتحسين الأجور
اليوم 11:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©