«ثانية المونديال» بـ20 ألف تغريدة

رضا سليم (دبي)

كشف إيلون ماسك مالك موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن منصة التواصل الاجتماعي شهدت أرقاماً قياسية، حيث بلغت حركة التغريد عن المونديال إلى 20 ألف تغريدة في الثانية الواحدة، وأبرزها التغريدات الشائعة، بما في ذلك تلك المتعلقة بفوز اليابان الدراماتيكي على ألمانيا في المباراة الافتتاحية للفريقين بكأس العالم، وعن بقاء المشجعين اليابانيين بعد المباراة لجمع القمامة التي خلفها آخرون وراءهم، وهو عمل رائع على المنصة.

وحصد منشور على الحساب الرسمي لكأس العالم «فيفا» يشير إلى فوز اليابان على ألمانيا 177 ألف إعجاب حتى الآن.

وهيمنت وسوم مثل #كأس_العالم_قطر_2022 و#المباراة_الافتتاحية، على معظم ما تداوله رواد مواقع التواصل في مختلف بلدان العالم العربي، مع ضربة البداية للمونديال، كما نال فوز السعودية على الأرجنتين النسبة الأكبر في المنطقة العربية والعالم، خصوصاً أن الفوز كان بمثابة صدمة لعشاق التانجو واحتفالية للجمهور العربي، الذي تسابق في نشر الفيديوهات والتغريدات على تويتر.

ومن المتوقع أن يسجل مونديال قطر أرقاماً قياسية على كافة منصات التواصل الاجتماعي، ليكون الأبرز في تاريخ بطولات العالم.