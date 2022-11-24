فليك في مرمى الانتقادات

الريان(د ب أ)

انتقد الثنائي الألماني الفائز بكأس العالم سابقاً، لوثار ماتيوس وباستيان شفاينشتايجر، أداء نيكلاس زوله مدافع المنتخب الألماني في المباراة التي خسرها الفريق 1/ 2 أمام نظيره الياباني، في مستهل مشواره بالمجموعة الخامسة بالمونديال، الذي تتواصل منافساتها في قطر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وكان مدافع بروسيا دورتموند، والذي سبق له اللعب تحت قيادة هانسي فليك مدرب المنتخب الألماني، حينما كان مدرباً لبايرن ميونيخ، قد شارك كظهير أيمن، في حين أنه يلعب عادة كقلب دفاع في ناديه، فيما تم استبعاد تيلو كيرهر.

وقال ماتيوس «61 عاماً» وهو الفائز بكأس العالم 1990 لتليفزيون بيلد: «دائماً أساند هانسي فليك، لكنني لا أفهم بعض الأشياء التي حدثت في المباراة، المدرب يجب عليه التعامل مع هذه التساؤلات».

وأضاف: «لماذا لم يلعب كيرهر، رغم أنه كان دائماً يلعب مؤخراً، الأهداف جاءت من جانب الجناح، وزوله ليس ظهيراً».

ولم يكن ماتيوس راضياً كذلك عن تبديلات فليك خلال المباراة.

وأوضح ماتيوس: «بإخراج توماس مولر وإلكاي جوندوجان، وهما لاعبان خبيران في نفس الوقت، غاب النظام وكذلك أسلوب اللعب».

وبتحقيق إسبانيا فوزاً كبيراً على كوستاريكا بنتيجة 7/ صفر في مستهل مبارياتها بالمونديال، قد يصبح الخروج الألماني المبكر من البطولة حقيقياً، في حال خسر رجال فليك أمام إسبانيا يوم الأحد المقبل، وكذلك تحقيق المنتخب الياباني لنقطة أمام نظيره الكوستاريكي في اليوم ذاته.

كان المنتخب الألماني قد خرج من دور المجموعات في كأس العالم 2018 في روسيا، وهو الذي دخل تلك النسخة وهو حامل لقب بطولة عام 2014.

وكان شفاينشتايجر قد ساعد المنتخب الألماني على تحقيق اللقب في عام 2014، لكنه كان مستاء من أداء زوله.

وقال لاعب بايرن ميونيخ السابق في تصريحات لقناة «أيه آر دي» خلال تحليله لهدف التعادل من المنتخب الياباني عن طريق ريتسو دوان بعد أن تقدم الألمان بهدف جوندوجان من ضربة جزاء: «ارتكبنا أخطاء كبيرة في الدفاع».

وأضاف: «حينما تكون في موقف رجل لرجل وخاصة حينما يكون مندفعاً، لا يجب أن تجعله يدخل بالكرة لمنطقة الجزاء، بل يجب عليك أن تسد المنطقة وتجعله يجري بعيداً عنها، لأنه يمكنه فعل القليل فقط خارجها».

وجاء الهدف الثاني من تاكوما أسانو، وهو مثل دوان ريتسو، يلعب في الدوري الألماني، وهو الهدف الذي كان يمكن تجنبه على حسب شفاينشتايجر.

وأوضح شفاينشتايجر: «كان على زوله أن يحاول إيقاعه في مصيدة التسلل، وبعد ذلك ربما كان هناك وقت للحاق به والوصول إلى أسانو. هذا الخطأ لا يجب أن يحدث».