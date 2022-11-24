النصر يستضيف الوصل في «ديربي دبي»



رضا سليم (دبي)



يعود دوري «أقوياء اليد» بالجولة الثالثة التي تشهد صدامات قوية على مدار يومين، حيث يلتقي «الجمعة» النصر مع الوصل في «ديربي دبي»، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، حيث يبحث أصحاب الأرض عن الفوز الأول هذا الموسم، بعد خسارتين في الجولتين الأولى والثانية، فيما يسعى «الإمبراطور» للفوز الثالث على التوالي، والاستمرار في منافسه الشارقة على القمة، فيما يستضيف مليحة منافسه شباب الأهلي.

وتستكمل المباريات «السبت» بمواجهتين، الأولى بين العين والشارقة بصالة البنفسج، ويستضيف الجزيرة بصالته دبا الحصن صاحب أقوى مفاجآت الجولة الثانية، بالفوز على النصر.

وتنتظر الجولة تغيير المراكز في الترتيب طبقاً للنتائج، حيث يتصدر الشارقة القمة بـ «العلامة الكاملة» برصيد 6 نقاط، متساوياً مع الوصل الثاني وبفارق الأهداف، يليهما شباب الأهلي ثالثاً وله 5 نقاط، من فوز وتعادل، ثم العين ودبا الحصن «4 نقاط»، من فوز وخسارة، والجزيرة «3 نقاط» من تعادل وخسارة، والنصر ومليحة «نقطتين» من خسارتين.

من ناحية أخرى، أجرت لجنة المسابقات باتحاد اليد، قرعة الدور النهائي لدوري فئة الأشبال، وتقام المنافسات على مجموعتين، الأولى لتحديد المراكز من 1 إلى 8 وتضم الشارقة «أ» والوصل والشارقة «ب» والنصر وشباب الأهلي واتحاد كلباء والجزيرة وبني ياس، والثانية لتحديد المراكز من 9 إلى 16، وتضم دبا الحصن والمدام وخورفكان والذيد والبطائح والإمارات والعين والوحدة، حيث تلعب كل مجموعة دوري من دور واحد على ملاعب الأندية المذكورة أولاً بالجدول.

وأسفرت نتائج القرعة عن مواجهات الجولة الأولى، والتي تقام 18 ديسمبر المقبل، بلقاء الجزيرة والشارقة «أ» بصالة «فخر أبوظبي»، واتحاد كلباء والشارقة «ب» على ملعب اتحاد كلباء، وبني ياس والوصل على صالة مدرسة سعد بن عبادة بنادي بني ياس، وشباب الأهلي والنصر على ملعب شباب الأهلي ضمن مجموعة تحديد المراكز من 1 إلى 8، فيما يلتقي المدام والإمارات على ملعب نادي المدام، وخورفكان والوحدة على ملعب خورفكان، والعين والذيد على صالة مدرسة النهيانية بنادي العين، والبطائح ودبا الحصن على ملعب البطائح ضمن مجموعة تحديد المراكز من 9 إلى 16.