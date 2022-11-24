«كوكب اليابان».. رسالة إلى العالم

رضا سليم



تحول الجمهور اليابان إلى حديث المونديال، بعدما أطلق عليه الجمهور «كوكب اليابان»، خاصة أن أحفاد «الساموراي» قاموا بتنظيف المدرجات مرتين، الأولى في افتتاح البطولة، حيث انتظرت الجماهير اليابانية حتى خروج الجمهور من المدرجات، عقب مباراة قطر والإكوادور وقامت بجمع كل المخلفات الملقاة على المدرجات وأسفل المقاعد، وتكرر المشهد في مباراة الكمبيوتر الياباني أمام الماكينات الألمانية، والتي انتهت بفوز «أحفاد الساموراي»، ولم ينشغل الجمهور بالاحتفال بالفوز على الألمان، بل انتظر إلى النهاية، وقام بتنظيف المدرجات، في صورة رائعة ومبدعة، ورسالة يابانية إلى العالم، بضرورة الحفاظ على المكان الذي نعيش فيه وأيضاً الحفاظ على البيئة.

امتد الأمر إلى غرفة ملابس منتخب اليابان، حيث قام اللاعبون بتنظيف الغرفة وترتيبها، وإن كان الأمر تكرر عندما كان يلعب المنتخب في نهائيات كأس آسيا 2019 بالإمارات، حيث اعتاد اللاعبون على ذلك، مع ترك رسالة شكر إلى اللجنة المنظمة.

وكانت رسالة كوكب اليابان مؤثرة، حيث تسابقت الجماهير العربية في تنظيف المدرجات، وهو ما حدث في مباراة السعودية والأرجنتين، حيث قام عدد من جمهور «الأخضر» بتنظيف المدرجات، وأيضاً في مباراة المغرب وكرواتيا حيث ظهر الجمهور المغربي في المدرجات يجمع المخلفات في أكياس.