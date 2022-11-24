رينا وبيلينجهام.. معركة «أعز الأصدقاء»!



الدوحة (أ ف ب)

بعدما فرضا نفسيهما من الركائز الأساسية لفريقهما بوروسيا دورتموند الألماني رغم صغر سنهما، يستعدّ الأميركي جيو رينا والإنجليزي جود بيلينجهام لوضع صداقتهما جانباً، حين يتواجهان «الجمعة» في «مونديال قطر 2022».

جلس رينا «20 عاماً» على مقاعد البدلاء خلال المباراة الأولى للولايات المتحدة في المونديال القطري ضد ويلز 1-1، لكن من المتوقع أن يبدأ أساسياً على ملعب البيت في الخور ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية التي بدأها بيلينجهام ورفاقه بقوة باكتساح إيران 6-2 في لقاء كان ابن العشرين عاماً صاحب هدف الافتتاح فيه.

وقبل المواجهة بين الفريقين الجمعة، أفاد رينا أنه كَوَّن صداقة قوية مع الإنجليزي منذ انضمام الأخير لدورتموند قبل عامين، كاشفاً أن لاعب برمنجهام سيتي السابق كان سنداً له خلال موسم 2020-2021، حين كان الأميركي يعاني من لعنة الإصابات.

وقال رينا: «إنه بالتأكيد أعزّ صديق لي في دورتموند»، مضيفاً «تربطنا حقاً علاقة وطيدة داخل وخارج الملعب، كان رائعاً خلال العام الماضي بمجرّد التحدث معي، من الواضح أنه كان عاماً صعباً عليّ لكنه كان الشخص الذي يتواصل معي أكثر من أي شخص آخر، كي يحرص أن كل شيء على ما يرام».

وتابع جناح نيويورك أف سي السابق الذي التحق بدورتموند عام 2019 «نجلس بجانب بعضنا في الحافلة، وعندما نسافر بالطائرة الى أي مكان نجلس بالقرب من بعضنا أيضاً، نحن نتغذى معنوياً من بعضنا البعض، في الملعب وخارجه، إنه لاعب رائع وشاب رائع».

وقدّم بيلينجهام أداءً رائعاً ضد إيران، ليثبت أنه أحد أفضل المواهب الشابة في النسخة الثانية والعشرين من النهائيات العالمية.

ولم يُفاجأ رينا بما شاهده من زميله الإنجليزي، بعدما كان شاهداً على التقدّم الكبير الذي حققه الأخير في العامين الأخيرين بألوان دورتموند.

ورأى الأميركي أنه «إذا وصلت إلى أعلى المستويات، فعليك أن تكون مُنافساً، إنه تنافسي ويمكنه فعل كل شيء تقريباً على أرض الملعب، يمكنه اللعب كجناح أيسر، ظهير أيمن، ويُبدع في المركزين».

وتابع «لقد تعلّم الكثير في الأعوام القليلة الماضية، يمكنك أن ترى التطور من مباراة إلى أخرى والأشياء الصغيرة التي تعلمها وتحسَّن فيها، من الروعة رؤية هذا الأمر».

بالنسبة لرينا، كأس العالم لم تبدأ على الصعيد الشخصي بعدما اكتفى بلعب دور المتفرج المُحبَط ضد ويلز التي خطفت التعادل في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء.

وزادت هذه النتيجة من أهمية مباراة الجمعة بالنسبة للأميركيين، لأن الهزيمة قد تقضي على آمال رينا ورفاقه منطقياً في التأهل الى ثمن النهائي.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب جريج بيرهالتر الذي زامل والد رينا الدولي السابق كلاوديو في فريق مدرسة نيوجيرسي، على جناحه الشاب.

وألمح بيرهالتر أن رينا كان يعاني من مشكلة تتعلق باللياقة البدنية، لكن اللاعب نفسه أعلن أنه لائق تماماً لخوض لقاء الجمعة.

وقال في هذا الصدد «كنت أعرف دائماً أني سأكون مستعداً لهذه اللحظة، أشعر أني بحالة جيدة، أشعر أني قوي، أنا مستعد لمساعدة الفريق».

وكشف رينا الذي وُلِدَ في إنجلترا عام 2002 خلال فترة دفاع والده عن ألوان سندرلاند، إن كلاوديو سيتابع اللقاء من الملعب في الدوحة.

وخاض رينا الأب كأس العالم أربع مرات خلال مسيرة دولية امتدت 112 مباراة، وهو نصح ابنه بأن يستمتع بأول ظهور له في كأس العالم.

وقال رينا «والدي لا يحبّ الحديث عن نفسه، لكني كنت مهتماً دائماً بمعرفة ما فعله خلال نشأتي، وأنا من أكبر مشجعيه، قال لي إنه يتوجب علي ألا اعتبرها (كأس العالم) أمراً مُسلّماً به وعليّ الاستمتاع بها».

وختم «كأس العالم ليست بالبطولة التي تُتاح لك كل يوم، لذلك هي لحظة مميزة».