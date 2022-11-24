«كيرلس ديل روك» يدافع عن لقب «مجاني ستيكس»



عصام السيد (دبي)



يستضيف مضمار ميدان، غداً «الجمعة»، سباق مجاني ستيكس «للفئة الثانية»، ضمن 7 أشواط، تشارك فيها 88 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة في الحفل الثالث للمضمار، البالغ جوائزه 642 ألف درهم، برعاية لونجين.

ويدافع الجواد «كيرلس ديل روك» صاحب التصنيف الأعلى، عن لقبه في حفل الافتتاح، على لقب مجاني ستيكس للخيول العربية الأصيلة «للفئة الثانية»، لمسافة 1900 متر، وتنافس على اللقب خيول قوية، أبرزها «راجح» الفائز بسباق الجولة الثانية من تحدي آل مكتوم للفئة الأولى، و«دريان» بطل كحيلة كلاسيك.

ويضم الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1200 متر، على لقب ماستر كوليكشن البالغ جائزته 105 آلاف درهم، خيولاً من الطراز الرفيع، يتقدمها «وايلد ماجستي»، و«ويل تو وين»، و«فاساري».

ويسعى «كرنفال»، لإثبات وجوده في الشوط السادس لمسافة 2200 متر على لقب ريكورد كوليكشن وجائزته 87500 درهم، ويتأهب «الناير»، للمنافسة بقوة وتأكيد فوزه الأخير، وهناك «قريب».

ويتصدر «ويسترن سيمفوني» ترشيحات الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر، على لقب سبيرت كوليكشن وجائزته 87500 درهم، وينافسه «تهديد»، وهناك أيضاً «الجداف».

ويسعى «ايلاند رول» للفوز حين يواجه «اون ذا واربيث»، و«رويال ميوز» في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب «جراديويت ستيكس» وجائزته 100 ألف درهم، المخصص لخريجي مزاد سباقات دبي.

وتسعى الخيول الناشئة في عمر السنتين، لإظهار مهاراتها في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، على لقب دولسفيتا كوليكشن البالغ جائزته 82,500 درهم، وأبرزها «الصاحب»، و«سيوف»، و«هوت كلود».

وتشارك 13 خيلاً في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب ليجند درايفر كوليكشن وجائزته 82500 درهم، يبرز منها «مداكام»، و«ميد ان دبي»، و«ساري دبي».



ترشيحات «الاتحاد»



الشوط الأول: كيرلس ديل روك

الشوط الثاني: آيلاند رول

الشوط الثالث: الصاحب

الشوط الرابع: مداكام

الشوط الخامس: وايلد ماجستي

الشوط السادس: كرنفال

الشوط السابع: ويسترن سيمفوني