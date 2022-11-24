الجمعة 25 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«كيرلس ديل روك» يدافع عن لقب «مجاني ستيكس»

«كيرلس ديل روك» يدافع عن لقب «مجاني ستيكس»
24 نوفمبر 2022 11:00

 
عصام السيد (دبي)


يستضيف مضمار ميدان، غداً «الجمعة»، سباق مجاني ستيكس «للفئة الثانية»، ضمن 7 أشواط، تشارك فيها 88 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة في الحفل الثالث للمضمار، البالغ جوائزه 642 ألف درهم، برعاية لونجين.
ويدافع الجواد «كيرلس ديل روك» صاحب التصنيف الأعلى، عن لقبه في حفل الافتتاح، على لقب مجاني ستيكس للخيول العربية الأصيلة «للفئة الثانية»، لمسافة 1900 متر، وتنافس على اللقب خيول قوية، أبرزها «راجح» الفائز بسباق الجولة الثانية من تحدي آل مكتوم للفئة الأولى، و«دريان» بطل كحيلة كلاسيك.
ويضم الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1200 متر، على لقب ماستر كوليكشن البالغ جائزته 105 آلاف درهم، خيولاً من الطراز الرفيع، يتقدمها «وايلد ماجستي»، و«ويل تو وين»، و«فاساري».
ويسعى «كرنفال»، لإثبات وجوده في الشوط السادس لمسافة 2200 متر على لقب ريكورد كوليكشن وجائزته 87500 درهم، ويتأهب «الناير»، للمنافسة بقوة وتأكيد فوزه الأخير، وهناك «قريب».
ويتصدر «ويسترن سيمفوني» ترشيحات الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر، على لقب سبيرت كوليكشن وجائزته 87500 درهم، وينافسه «تهديد»، وهناك أيضاً «الجداف».
ويسعى «ايلاند رول» للفوز حين يواجه «اون ذا واربيث»، و«رويال ميوز» في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب «جراديويت ستيكس» وجائزته 100 ألف درهم، المخصص لخريجي مزاد سباقات دبي.
وتسعى الخيول الناشئة في عمر السنتين، لإظهار مهاراتها في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، على لقب دولسفيتا كوليكشن البالغ جائزته 82,500 درهم، وأبرزها «الصاحب»، و«سيوف»، و«هوت كلود».
وتشارك 13 خيلاً في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب ليجند درايفر كوليكشن وجائزته 82500 درهم، يبرز منها «مداكام»، و«ميد ان دبي»، و«ساري دبي».

أخبار ذات صلة
«باهي» يتقدم المرشحين لكأس الوثبة في جلين
عمار النعيمي يشهد تألق خيول الإمارات في «مونديال باريس»


ترشيحات «الاتحاد»


الشوط الأول: كيرلس ديل روك
الشوط الثاني: آيلاند رول
الشوط الثالث: الصاحب
الشوط الرابع: مداكام
الشوط الخامس: وايلد ماجستي
الشوط السادس: كرنفال
الشوط السابع: ويسترن سيمفوني

الخيول
سباقات الخيول
الخيول العربية الأصيلة
الخيول المهجنة الأصيلة
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
العثور على 7 جثامين بعد 4 أيام من زلزال إندونيسيا
عربي ودولي
العثور على 7 جثامين بعد 4 أيام من زلزال إندونيسيا
اليوم 12:02
3 مباريات في ختام إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي
الرياضي
3 مباريات في ختام إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي
اليوم 12:00
أطقم التمريض في بريطانيا تنظم إضراباً للمطالبة بتحسين الأجور
عربي ودولي
أطقم التمريض في بريطانيا تنظم إضراباً للمطالبة بتحسين الأجور
اليوم 11:59
«تحكيم الإمارات» الثاني آسيوياً وعربياً في كأس العالم
الرياضي
«تحكيم الإمارات» الثاني آسيوياً وعربياً في كأس العالم
اليوم 11:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©