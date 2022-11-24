دي بروين يسخر من «رجل المباراة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بأداء متواضع، وبشق الأنفس، انتزع منتخب بلجيكا فوزاً مهماً 1-صفر أمام كندا الذي فاجأ الجميع بأداء رائع قدمته مجموعة من الشباب المتميز بقيادة ألفونسو ديفيز «22 عاماً» ظهير أيسر وجناح بايرن ميونيخ الألماني.

وفعل الكنديون كل شيء بالكرة إلا تسجيل الأهداف، ولم تسعفهم قلة خبرتهم لتلافي هذا القصور، رغم أنهم سيطروا بصورة شبه كاملة على الشوط الأول، وشنوا أكثر من 25 هجمة خطيرة على مرمى تيبو كورتوا الذي تألق كعادته، وكان سداً منيعاً أنقذ فريقه من هزيمة نكراء.

وفي الوقت الذي تألق فيه كورتوا، تراجع مستوى النجم الكبير كيفين دي بروين «31 عاماً» لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وكان بعيداً عن المستوى الرائع الذي يظهر به مع «القمر السماوي»، لدرجة جعلته يعترف في تصريحاته لصحيفة «تليجراف» بأن فريقه قدم أداء متوسطاً، وإنه هو نفسه لم يكن في أفضل حالاته، وأبدى دهشته الشديدة لاختياره «رجل المباراة»، وقال: لا أفهم كيف تم اختياري أفضل لاعب في المباراة ، لأنني لم ألعب مباراة كبيرة، ولهذا لا أعرف سر حصولي على الجائزة .

وأضاف ساخراً: ربما تم اختياري على أساس اسمي وشهرتي، وأعتقد أننا لم نلعب جيداً، وبدأنا بداية سيئة في الشوط الأول، ولم نجد المساحات التي تمكننا من شن هجمات منظمة وسريعة، وكان الأمر في غاية الصعوبة. وقال: حتى في الشوط الثاني لم نكن جيدين، وأحياناً كنا نشعر بالخوف لا أدري لماذا؟

وفي تصريحات مماثلة لشبكة «RTPF»، قال دي بروين: آسف جداً على ما حدث.

وشاركه زميله أكسيل فيتسيل الرأي قائلاً: عانينا الكثير أمام الفريق الكندي الشاب، وتعرضنا لضغط متقدم قوي، ونحاول تعويض هذا الأداء في مباراة المغرب يوم الأحد المقبل.