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مونديال 2022: بلجيكا تفوز بشق الأنفس على كندا

بلجيكا تفوز بصعوبة على كندا
24 نوفمبر 2022 01:09

فازت بلجيكا بشق الأنفس 1-صفر على كندا بفضل هدف ميشي باتشواي في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وتصدى كورتوا لركلة جزاء نفذها ألفونسو ديفيز في وقت مبكر من المباراة، كما أنقذ أكثر من فرصة ليحرم كندا من تسجيل هدفها الأول في كأس العالم بعد العودة إلى مسابقة شاركت فيها لأول مرة في 1986.

رغم تفوق كندا الواضح، تقدمت بلجيكا، التي افتقدت المهاجم المصاب روميلو لوكاكو، بهدف قبل الاستراحة على عكس سير اللعب عن طريق باتشواي بعد تمريرة طويلة من توبي ألدرفيريلد.

تحسن أداء فريق المدرب روبرتو مارتينيز، صاحب المركز الثالث في كأس العالم 2018، بعد الاستراحة وصمد أمام محاولات كندا ليخرج بالنقاط الثلاث في المجموعة السادسة التي شهدت التعادل دون أهداف بين كرواتيا والمغرب في وقت سابق الأربعاء.

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