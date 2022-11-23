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السيتي وجوارديولا.. القصة مستمرة

بيب جوارديولا
24 نوفمبر 2022 01:29

لندن (د ب أ)

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مدد المدرب الإسباني بيب جوارديولا عقده مع مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمدة عامين حتى صيف 2025.
وفاز جوارديولا «51 عاماً» المدرب السابق لبرشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني بتسعة ألقاب مع السيتي منذ توليه المسؤولية في 2016، من بينها أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي.
وقال جوارديولا في بيان: ممتن للغاية بالبقاء في مانشستر سيتي لعامين آخرين.
وأضاف: لا يمكنني أن أوجه القدر الكافي من الشكر لجميع من في النادي على الثقة في شخصي، أنا سعيد ومرتاح ولديّ كل ما أحتاج إليه للقيام بعملي على النحو الأكمل.
وقال: أعرف أن الفاصل التالي مع هذا النادي سيكون مذهلاً للعقد المقبل، لقد حدث ذلك في السنوات العشر الأخيرة، وسيحدث في السنوات العشر التالية لأن النادي مستقر للغاية. وأضاف: منذ اليوم الأول شعرت بشيء استثنائي من خلال تواجدي هنا، لا يمكنني أن أكون في مكان أفضل.
وختم جوارديولا بالقول: لا يزال لديّ الشعور بأن بإمكاننا تحقيق المزيد سوياً، ولهذا أود البقاء ومواصلة القتال على الألقاب.

السيتي
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
الدوري الإنجليزي
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