الخميس 24 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

سباعيات الرجبي تستهدف 100 ألف متفرج

سباعيات الرجبي تستهدف 100 ألف متفرج
24 نوفمبر 2022 01:29

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ملك الأردن يغادر الدولة بعد زيارة عمل
اتحاد الكرة يستعرض برنامج إعداد «الأبيض» لـ«خليجي 25»

تنطلق فعاليات بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، إحدى جولات سلسلة إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي، خلال عطلة نهاية الأسبوع من الخميس 1 ديسمبر إلى السبت 3 ديسمبر المقبل. وتوفر البطولة مجموعة متنوعة من خيارات التذاكر أمام الجمهور من عشاق الرياضة والعائلات.
ومن المتوقع أن يستقبل المهرجان الرياضي ما يزيد على 100 ألف مشجع خلال دورة هذا العام، حيث يستضيف مجموعة من العروض الترفيهية المميزة، بما في ذلك عروض ذا كوبيان براذرز، وجورجون سيتي، وكريج دافيد الذي يقدم عرض تي إس فايف، والعديد من العروض التفاعلية والحصرية للعائلات، فضلاً عن سوق هوبس آند فود الجديدة وغيرها الكثير.
ويمكن للضيوف الاختيار من باقات التذاكر، بما فيها باقة الاستمتاع بالأنشطة والعروض ليوم واحد، وباقة الضيافة الفاخرة.

دبي
بطولة سباعيات الرجبي
بطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي
الإمارات
الرجبي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
أرشيفية
عربي ودولي
المجر ترجئ المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى«الناتو»
اليوم 20:34
أوكرانيا وروسيا تتبادلان عشرات الجنود الأسرى
عربي ودولي
أوكرانيا وروسيا تتبادلان عشرات الجنود الأسرى
اليوم 20:31
طفل يعاني من الصرع
دنيا
تطوير دواء جديد لعلاج الصرع
اليوم 20:30
الملك عبدالله الثاني بن الحسين
الإمارات
ملك الأردن يغادر الدولة بعد زيارة عمل
اليوم 20:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©