سباعيات الرجبي تستهدف 100 ألف متفرج

دبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، إحدى جولات سلسلة إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي، خلال عطلة نهاية الأسبوع من الخميس 1 ديسمبر إلى السبت 3 ديسمبر المقبل. وتوفر البطولة مجموعة متنوعة من خيارات التذاكر أمام الجمهور من عشاق الرياضة والعائلات.

ومن المتوقع أن يستقبل المهرجان الرياضي ما يزيد على 100 ألف مشجع خلال دورة هذا العام، حيث يستضيف مجموعة من العروض الترفيهية المميزة، بما في ذلك عروض ذا كوبيان براذرز، وجورجون سيتي، وكريج دافيد الذي يقدم عرض تي إس فايف، والعديد من العروض التفاعلية والحصرية للعائلات، فضلاً عن سوق هوبس آند فود الجديدة وغيرها الكثير.

ويمكن للضيوف الاختيار من باقات التذاكر، بما فيها باقة الاستمتاع بالأنشطة والعروض ليوم واحد، وباقة الضيافة الفاخرة.