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بصافرة إماراتية.. «الماتادور» يُكشِر عن أنيابه بـ «سباعية»

بصافرة إماراتية.. «الماتادور» يُكشِر عن أنيابه بـ «سباعية»
23 نوفمبر 2022 22:17


معتصم عبدالله (دبي)

كشرت إسبانيا عن أنيابها باكراً في مونديال قطر 2022، وذلك باكتساحها كوستاريكا 7-صفر، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة التي شهدت سقوط ألمانيا أمام اليابان 1-2 

وفي أول لقاء بين المنتخبين على صعيد البطولات، بدت إسبانيا بقيادة الكثير من نجومها الشبان عازمة منذ البداية على تجنب ما حصل مع العملاقين الألماني والأرجنتيني الذي خسر أيضاً الثلاثاء أمام السعودية 1-2 في المجموعة الثالثة.
وبانتظار المبارزة بين إسبانيا وألمانيا الأحد في الجولة الثانية، قام رجال المدرب لويس إنريكي بالمطلوب منهم وأكثر وحسموا النقاط الثلاث في الشوط الأول بعدما أنهوه بثلاثية نظيفة قبل أن يضيفوا أربعة في الثاني، وأدار المباراة طاقم تحكيم إماراتي بقيادة محمد عبدالله حسن.

 

طاقم «الإمارات المونديالي» في سطور 

محمد عبدالله حسن «حكم ساحة»


الشارة الدولية: 2010
المشاركات المونديالية: 2018، 2022

محمد أحمد يوسف «مساعد أول»
الشارة الدولية: 2011
المشاركات المونديالية: 2018، 2022

حسن المهري «مساعد ثان»

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الشارة الدولية: 2011
المشاركات المونديالية: 2018، 2022

أرقام
1
غياب وحيد للصافرة الإماراتية عن المونديال خلال عقدين في «نسخة 2010» بسبب إصابة الدولي السابق علي حمد
2
للمرة الثانية يمثل طاقم كامل «الصافرة الإماراتية» في المونديال «2018، 2022»
3
علي بوجسم الدولي السابق أول حكم إماراتي يشارك في إدارة ثلاث بطولات لكأس العالم
4
حكام مساعدين مثلوا الإمارات في المونديال: «عيسى درويش، صالح المرزوقي، محمد أحمد، حسن المهري»

مشاركات مونديالية لـ «حكام الساحة» الإماراتيين في نهائيات كأس العالم
6: 

أسماء شرفت «الصافرة الإماراتية» في المونديال من حكام الساحة والمساعدين
7
الظهور الحالي هو «السابع» لقضاة ملاعب الإمارات في بطولات كأس العالم بداية من 1994

 

تسلسل مشاركة التحكيم الإماراتي


1994: علي بوجسيم - حكم ساحة «مباراتين»
1998: علي بوجسيم - حكم ساحة «3 مباريات»
2002: علي بوجسيم - حكم ساحة «مباراتين»
2006: عيسى درويش - حكم مساعد «3 مباريات»
2010: صالح المرزوقي - حكم مساعد «مباراتين»
2018: محمد عبدالله «ساحة»، محمد أحمد يوسف «مساعد أول»، حسن المهري «مساعد ثان»، مباراة واحدة
2022: محمد عبدالله «ساحة»، محمد أحمد يوسف «مساعد أول»، حسن المهري «مساعد ثان»

 

 

المباراة في سطور


إسبانيا – كوستاريكا
النتيجة: 7 -0
الملعب: استاد الثٌمامة
المجموعة: الخامسة
الجولة: الأولى
الحضور الجماهيري: 40013
البطاقات الصفراء: 2 «كوستاريكا»
البطاقات الحمراء: 0
الأخطاء المحتسبة: 12 على «كوستاريكا»، 8 على «إسبانيا»
حالات التسلسل: 7 على «كوستاريكا»، 3 على «إسبانيا»
ضربات جزاء: 1 على «كوستاريكا»

 

الإمارات
محمد عبدالله حسن
إسبانيا
كوستاريكا
مونديال 2022
كأس العالم 2022
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