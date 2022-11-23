سباق «يوم الشهيد» للقدرة في «سيح السلم»



محمد حسن (دبي)



تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، في الساعة السابعة صباح الخميس، سباق يوم الشهيد المخصص للإسطبلات ذات الملكية الخاصة، والاشتراك الفردي لمسافة 119 كلم، بمشاركة أبرز فرسان وفارسات القدرة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وينظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، ضمن احتفالات الدولة بذكرى «يوم الشهيد»، والذي يصادف الثلاثين من نوفمبر كل عام، ليكون تخليداً ووفاء وعرفاناً لتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات خفاقة عالية، وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين كافة.

ورصدت جوائز قيمة للفائزين، حيث ينال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والثاني 180 ألفاً، والثالث 160 ألفاً، فيما ينال أصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر مبالغ مغرية.

وتحمل إسطبلات «اس اس» لقب النسخة الماضية من السباق، بعد أن نجح فارس الإسطبل فارس المزروعي في تحقيق الفوز، حيث قطع المسافة الكلية للسباق على صهوة «الطنطاوي» في 4:18:55 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.81 كلم/ساعة، وجاء في المركز الثاني حمدان أحمد المري على صهوة «شامان دي لافولي» لإسطبلات زعبيل مسجلاً 4:19:04 ساعة، فيما جاءت في المركز الثالث الفارسة زبيدة علي باشا على صهوة «امهان دي لوريك» لإسطبلات الرمك، مسجلة 4:27:22 ساعة.

بطاقة

الحدث: سباق يوم الشهيد للإسطبلات الخاصة

* المسافة: 119 كلم

* المراحل: 4

* المشاركة: سباق مخصص للإسطبلات الخاصة

* الانطلاقة: 07:00

* الموقع: مدينة دبي الدولية للقدرة

المراحل

* الأولى: 40 كلم «اللون الأصفر»

* الثانية: 32 كلم «اللون الأحمر»

* الثالثة: 27 كلم «اللون الأزرق»

* الرابعة: 20 كلم «اللون الأبيض»