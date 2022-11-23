الشارقة يتصدر «أقوياء اليد»



رضا سليم (دبي)



تصدر الشارقة دوري أقوياء اليد، عقب نهاية الجولة الثانية، بالفوز على الجزيرة 31-25، في المباراة «المؤجلة» من الجولة الأولى، بصالة «فخر أبوظبي»، بسبب مشاركة الفريقين في نهائي كأس الإمارات التي تُوج الشارقة بلقبها للمرة الخامسة في تاريخه.

وبهذا الفوز يحصد الشارقة النقطة السادسة و«العلامة الكاملة» في جولتين، بعدما تجاوز مليحة في افتتاح الدوري، ليتصدر «الملك» الترتيب بفارق الأهداف عن الوصل، ويحل الشارقة ضيفاً على العين يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة.

وطبقاً لجدول الترتيب، يأتي شباب الأهلي في المركز الثالث، برصيد 5 نقاط، والعين ودبا الحصن «4 نقاط»، والجزيرة «3 نقاط»، والنصر ومليحة «نقطتين» من خسارتين.

وتأتي صدارة «الملك» ليبدأ حملة الدفاع عن اللقب، خاصة أنه يحمل الرقم القياسي للتتويج بدرع دوري رجال كرة اليد بـ 16 لقباً، ويسيطر الشارقة على البطولة في آخر 6 مواسم.

من ناحية أخرى، وجّه اتحاد اليد الدعوة لمشرفي اللعبة في الأندية لعقد ورشة عمل يوم السبت المقبل بمقر الاتحاد، لإجراء دارسة مستفيضة حول شكل ونظام مسابقات الموسم الرياضي القادم 2023-2024، والاطلاع على آراء الأندية من خلال المشرفين على نظام المسابقات وكيفية تطويرها، وهي خطوة متميزة من أجل تحسين المسابقات، سواء على مستوى المراحل السنية أو فرق الرجال.