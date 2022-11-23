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مدرب اليابان يكشف سر الفوز التاريخي على ألمانيا

مدرب اليابان يكشف سر الفوز التاريخي على ألمانيا
23 نوفمبر 2022 20:50

الدوحة (د ب أ)
أشاد هاجيمي مورياسو، المدير الفني لمنتخب اليابان، بانتصار فريقه التاريخي على منتخب ألمانيا، في بداية مشوار المنتخبين بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر.
وقلب منتخب اليابان تأخره 0-1 في الشوط الأول من لقائه أمام منتخب ألمانيا، بعدما أحرز هدفين في الشوط الثاني، ليتغلب عليه 2-1، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمونديال، التي تضم أيضا منتخبي إسبانيا وكوستاريكا.
وساهمت تبديلات مورياسو في انتفاضة منتخب اليابان في الشوط الثاني، بعدما أحرز البديلان ريتسو دوان وتاكوما أسانو، اللذين يلعبان في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا»، هدفي المنتخب الآسيوي في الدقيقتين 75 و83 على الترتيب.
وقال مورياسو عقب المباراة: «كنا ندرك أنه يتعين علينا الدفاع بشكل أفضل، ولهذا غيرت أسلوب اللعب، عرف اللاعبون على الفور ما أقصده وما هو التصرف الأمثل في مواجهة الألمان».
وأعرب مورياسو عن تطلعه لمباراة الفريق المقبلة أمام كوستاريكا في الجولة الثانية للمجموعة، يوم الأحد القادم، حيث قال: «لقد احتفلنا بهذا الانتصار العظيم، لكن يتعين علينا الاستعداد للمواجهة المقبلة».

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