«العميد والراقي» في افتتاح الدور الثاني للسلة

علي معالي (دبي)



تنطلق الخميس أولى مباريات الدور الثاني لدوري رجال السلة، بلقاء النصر على ملعبه في دبي مع البطائح، في مباراة تحمل الكثير من التحديات بين الفريقين في ظل الصراع الدائر للمنافسة على لقب الموسم، ونظراً لتقارب النقاط مع نهاية الدور الأول، فإن كل فريق يبحث عن كيفية تحقيق الانتصار أملاً في الدخول في أجواء المنافسة مبكراً، يحتل فريق النصر المركز الثالث برصيد 10 نقاط مع نهاية الدور الأول، في حين يحتل البطائح المركز الخامس.

وتستكمل بقية مباريات الجولة الجمعة بمباراتين، حيث يلتقي الشارقة مع الظفرة بالإمارة الباسمة، ويحل الوحدة ضيفاً على فريق الوصل في زعبيل بدبي، في السابعة والربع مساء، ويحصل فريق شباب الأهلي المتصدر برصيد 12 نقطة على راحة من هذه الجولة، ويسعى فريق الشارقة وصيف الترتيب بـ 11 نقطة إلى العودة إلى طريق الانتصارات والتي توقفت في الجولة الأخيرة على يد شباب الأهلي، في حين يبحث الظفرة عن كيفية الهروب من قاع الترتيب برصيد 6 نقاط.

وتعتبر مباراة الوصل مع الوحدة ذات طابع خاص لفارق النقطتين بين الفريقين، حيث يحتل فهود زعبيل المركز الرابع بـ 9 نقاط، والعنابي في المركز السادس وقبل الأخير بـ 7 نقاط.