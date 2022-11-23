اتحاد المصارعة والجودو يحتفل بـ «عيد الاتحاد»



أبوظبي (الاتحاد)



يحتفل اتحاد المصارعة والجودو وأنديته يوم السبت المقبل، بصالة نادي خورفكان، بعيد الاتحاد الـ51 للدولة، من خلال بطولة اليوم الوطني لشباب الجودو، التي ينظمها الاتحاد برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وبمشاركة العديد كافه أنديته الأعضاء، ضمن برنامج الاتحاد لموسم 2022-2023، وتأتي وفقاً للائحة الفنية الخاصة بتلك البطولة الاحتفالية السنوية بمشاركة مفتوحة للمواطنين والمقيمين لمختلف الأندية الأعضاء ابتهاجاً بتلك المناسبة.

وشددت اللائحة على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والشروط الخاصة باللعب النظيف، والتي جاءت في لائحة البطولة وشروطها، وتسمح بمشاركة 5 لاعبين في الوزن الواحد لكل نادٍ، وحددت مشاركة الشباب مواليد أقل 21 سنة من مواليد 2004,2003,2002، ويحق مشاركة فئة 15 سنة فما فوق، وتحددت أوزان فئة الشباب بتحت 60 كجم، 66،73،81،90، 100، وفوق 100 كجم.

من جهة ثانية، ينظم الاتحاد اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد المقبل بالصالة الرياضية بمدرسة الأنصار العالمية بالشارقة بطولة اليوم الوطني للمصارعة لفئة البراعم، بمشاركة مفتوحة للمواطنين والمقيمين، حيث يغلق باب الاشتراك في البطولة العمرية غداً، وفقاً للائحة البطولة الاحتفالية، التي يسمح فيها بمشاركة 4 لاعبين في الوزن الواحد لكل نادٍ، وتحددت أوزان البطولة في لائحتها.