«باهي» يتقدم المرشحين لكأس الوثبة في جلين



أبوظبي (عصام السيد)



يستضيف مضمار مؤنس جلين البلجيكي عصر غد «الخميس»، فعاليات بطولة كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة الناشئة في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1500 متر، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويجتمع للسباق البالغ جائزته 4500 يورو، 9 من نخبة الخيول، أبرزها «باهي» الفائز بكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2100 متر، والذي أقيم بمضمار مونس غلين، وهناك «أسرع دي بيريول»، و«فريدة» و«بورسيني»، و«فالكون»، و«فيتالي».

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.