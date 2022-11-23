27 لاعباً يمثلون أصحاب الهمم في عالمية الإعاقة الحركية والبتر

لشبونة (الاتحاد)

وصلت بعثة منتخبنا الوطني مدينة لشبونة البرتغالية للمشاركة في الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر (IWAS) التي تحتضنها مدينة «فيّا ريال» البرتغالية وتحديداً في مقاطعة «سانتو أنطونيو»، وتعود البطولة بعد توقّف دام لما يقارب الثلاث سنوات منذ نسخة عام 2019 التي أقيمت بدولة الإمارات بسبب جائحة كورونا، ثم في عام 2021 اندمجت الألعاب العالمية للكراسي المتحرّكة والبتر مع دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، بالتالي لم تقم بشكل مستقّل.

وتشارك الإمارات ببعثة قوامها ثمانية وسبعون رياضياً في هذا المحفل العالمي لأصحاب الهمم ما بين لاعبين وأجهزة فنيّة وإدارية، ويبلغ عدد المشاركين من اللاعبين واللاعبات اثنين وأربعين، بواقع ثمانية وعشرين لاعباً من الذكور وأربعة عشر من الإناث، برئاسة الدكتور عبد الرزاق بني رشيد ويدير البعثة إسماعيل المرزوقي.

الجدير بالذكر أنّ الألعاب العالميّة لرياضات الكراسي المتحرّكة والبتر تجري على منافسات ألعاب القوة ورفعات القوّة والسباحة وكرة القدم للشلل الدماغي. حيث إنّ الاتحاد الدولي للكراسي المتحرّكة والبتر هو المنظّم لإقامة الألعاب العالمية «IWAS» مرّة كل عامين.

ويشارك المنتخب الإماراتي في ألعاب القوى ورفعات القوّة والسباحة بقوام مكوّن من سبعة وعشرين لاعباً ولاعبة في منافسات ألعاب القوة وعشرة لاعبين في منافسات رفعات القوّة، وأخيراً في السباحة يشارك ثلاثة لاعبين. ويخوض لاعبو منتخبنا الوطني منافسات ألعاب القوة في دفع الجلّة ورمي الرمح والقرص وسباقات الـ 100,200,400,800,1500 و5000 متر.

هذا ويمثّل المنتخب الوطني في الألعاب العالمية ضمن منافسات ألعاب القوى كلّ من: سارة الجنيبي، راشد المحرمي، محمد الكعبي، ذكرى الكعبي، نوره الكتبي، أحمد نواد، محمد المزروعي، سلطان الشامسي، عبّاد خالد، محمد البلوشي، أنصاف النعيمي، سهام الرشيدي، أحمد الحوسني، بدر الحوسني، أحمد المازمي، محمد الشحّي، ثريا الزعابي، علي المهيري، يحيى البلوشي، شيخة المازمي، شماّ المازمي، أحمد النقبي، عائشة الخالدي، عبد العزيز الكندي، مريم المطروشي، مريم الزيودي، عبد الله مسباحي وراشد الزيودي.

أمّا ممثلو منتخبنا الوطني في رفعات القوّة، فهم اللاعبون أحمد خميس، خالد الحمّادي، زايد الأنصاري، محمد خميس خلف، عادل شانبيه، عيشه المطيوعي، سيف الزعابي، هيفا النقبي، عبد الله النقبي وموزه الزيودي.

كما يخوض منافسات السباحة في الألعاب العالميّة كل من محمد الحارثي، عبد الله الغافري وثاني الشحّي.

ويأمل المشاركون في الألعاب العالمية من لاعبي منتخب الإمارات في خوض منافسات البطولة العالميّة، بُغية الوصول للأرقام التي تؤهلهم للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المقبلة باريس 2024. كما تعتبر البطولة فرصة للشباب لاكتساب الخبرات، خاصة أن تلك المنافسة العالمية تتضمن مسابقات للناشئين تحت 20 سنة والتي يشارك فيها منتخبنا الوطني عبر لاعبين من الشباب في ألعاب القوى، هم: محمد البلوشي، ومحمد الشحّي، ولاعبة في رفعات القوّة هي عائشة المطيوعي.

وتوجّه ذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية، برسالة للاعبي المنتخب الوطني حثّهم فيها على تقديم كل ما يمكنهم لإعلاء راية الرياضة الإماراتية في هذا المحفل العالمي، وأكد ثقته في أعضاء المنتخب من لاعبين ومدرّبين وإداريين في أن يكونوا خير سفراء للرياضة الوطنية بما يمتلكونه من مقوّمات أخلاقية وروح رياضيّة شهدناها فيهم عبر كل البطولات السابقة.