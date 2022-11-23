أبطال العالم يشاركون في «دبي للياقة البدنية»



دبي (الاتحاد)



يشارك 40 من نخبة أبطال العالم ومحترفي اللياقة البدنية، من الرجال والسيدات، في «النسخة العاشرة» من «بطولة دبي الدولية للياقة البدنية» التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي، من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل، في قاعة كوكاكولا أرينا.

وتم اختيار المشاركين من خلال المنافسات التأهيلية التي أقيمت في مختلف دول العالم على مدار 3 أسابيع، حيث تأهل 20 من الرجال و20 من السيدات، من أفضل الرياضيين في اللعبة، من مختلف دول العالم يتنافسون في دبي على مجموع جوائز أكثر من 1.4 مليون درهم، ويتم بث فعاليات البطولة على الهواء مباشرة عبر مختلف القنوات الرياضية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة، وعلى قناة البطولة على منصة «اليوتيوب».

وتتضمن البطولة المنافسة في 8 تدريبات صعبة، من بينها عدة تدريبات تنقسم إلى أكثر من جزء، وتقام منافسات اليوم الأول في مكان مكشوف يتم الإعلان عنه لاحقاً، وتبدأ من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة التاسعة صباحاً، ويتنافس المشاركون في 3 تمارين مختلفة، وينتقلون في اليوم التالي إلى المنافسات في قاعة كوكاكولا أرينا بمنطقة سيتي ووك يومي السبت والأحد.

وتعد «بطولة دبي الدولية للياقة البدنية» أكبر بطولة من نوعها بعد بطولة العالم التي تقام في أميركا من حيث قوة المنافسات وقيمة جوائزها، وعدد المتابعين لها، فقد تجاوز عدد المشاهدات لها على شبكة الإنترنت أكثر من مليون مشاهدة، كما تم إعداد فيلم وثائقي عن البطولة بثته قنوات نيتفليكس وأمازون، إضافة إلى شبكة الترفيه الخاصة بطيران الإمارات.

وقال سعود سيف الشامسي مدير البطولة: «تشهد البطولة هذا العام منافسات قوية وصعبة، حيث إن المشاركة تقتصر على أقوى الرياضيين على مستوى العالم، ومن أبرزهم برنت فكاوسكي بطل كندا وحامل لقب بطولة دبي لعام 2019، ولازار دوكيتش بطل صربيا ووصيف النسخة السابقة من البطولة، ويونا كوسكي بطل فنلندا، كما يشارك فيها أيضاً بطلات العالم من السيدات، وأبرزهم كلاوديا جلك بطلة فرنسا، وايوفي بورك بطلة بريطانيا، وجيمي سميندز بطلة نيوزيلندا وحاملة لقب بطولة دبي لعام 2016».

وأضاف: «تعد بطولة دبي الدولية للياقة البدنية من أبرز الفعاليات الرياضية الدولية التي تقام في دبي، لما تتميز به قوة المنافسة ومستوى الرياضيين المشاركين فيها، كما تم تقليل مساحة حلقة المنافسة مع زيادة درجة صعوبة الألعاب، بما يواكب مكانة البطولة التي تحولت من المحلية إلى العالمية، ونهدف من تنظيمها إلى زيادة أعداد الممارسين لرياضة اللياقة البدنية في الدولة، لما لها من فائدة كبيرة في تعزيز صحة ولياقة أفراد المجتمع، وإبراز مكانة دبي على الخارطة الدولية كوجهة عالمية لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية بشكل عام وبطولات اللياقة البدنية بشكل خاص».