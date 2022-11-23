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«شراع 22» يرتفع في دبي السبت

«شراع 22» يرتفع في دبي السبت
23 نوفمبر 2022 20:28

 
دبي (الاتحاد)

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يستضيف مجلس أم سقيم في جميرا، غداً، ملتقى النواخذة بين مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والملاك المشاركين في سباقات دبي للسفن والقوارب الشراعية المحلية المختلفة، في إطار اهتمام النادي بالالتقاء بأهل البحر، والتشاور والحديث حول السباقات ومستقبلها.
ويحضر الملتقى أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث وجه النادي الدعوة لجميع النواخذة والملاك المشاركين في مختلف السباقات المحلية التراثية، والتي تخص فئات السفن والقوارب التي تتنافس في أنشطة وفعاليات الموسم الرياضي.
من جانبه، يستعد النادي البحري لتنظيم الجولة الثانية لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية الـ 22 قدماً في إطار البرنامج الزمني للسباقات في الموسم الحالي، وذلك يوم السبت في شواطئ جميرا، وتم فتح باب التسجيل للمشاركة عبر البوابة الإلكترونية للنادي حتى الثانية عشرة ظهر الجمعة، ومن ثم اعتماد وإعلان قائمة القوارب المشاركة، والتي سوف تتنافس في السباق المرتقب السبت.
وكانت منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية، قد بدأت في سبتمبر الماضي مع افتتاح الموسم، وسجل السباق حينها مشاركة 43 قارباً على متنها أكثر من 200 فرد من بحارة المستقبل، تنافسوا على ألقاب فئتي الناشئين تحت 16 سنة والشباب تحت 21 عاماً. 

دبي
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
القوارب
القوارب الشراعية
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